VERSO IL 2027

"Metodo Giani" e turno secco: doppia insidia per Lo Russo

Al sindaco di Torino non solo verrà riservato il trattamento cui è stato sottoposto il governatore toscano ma con la probabile modifica della legge elettorale dovrà vincere al primo turno. Costringendolo a coltivare il campo largo

Il via libera – dopo apposita consultazione online tra gli attivisti – del Movimento 5 Stelle alla ricandidatura di Eugenio Giani in Toscana fornisce un’indicazione su quella che con ogni probabilità si tradurrà in una pratica standard nel processo decisionale del campo largo: il secondo mandato per un amministratore uscente smette di essere un automatismo, ma va sempre vagliato sulla base del programma e con il benestare di tutti gli alleati del Pd, in nome della vocazione “testardamente unitaria” della segretaria Elly Schlein. Così il “metodo Giani” si estende a tutta la penisola, e Torino non fa eccezione.

Porte aperte

Il sindaco Stefano Lo Russo, in questi giorni in vacanza proprio in Toscana, questo lo sa bene, e ha iniziato a prendere le misure, non perdendo occasione per ringraziare l’ex sindaca Chiara Appendino e mostrandosi disponibile ad allargare il perimetro della coalizione, dopo un decennio in cui dem e pentastellati sotto la Mole non hanno mancato occasione di scambiarsi accuse. A portare avanti quella linea battagliera dei 5s sembra essere rimasto il solo consigliere comunale Andrea Russi, mentre le sue colleghe in Sala Rossa Valentina Sganga e Dorotea Castiglione si tengono lontane dalle polemiche con la giunta, e la stessa Appendino sembra essere completamente scomparsa dal dibattito cittadino.

L’incognita della base

Sarà per questo che la scorsa settimana Lo Russo a margine di una seduta a Palazzo Civico ha preso in disparte Russi per un tete-a-tete: preludio di un definitivo armistizio? A questo punto l’ultimo ostacolo resterebbe la base dei 5s, che come già successo nelle scorse ore in Toscana – dove a votare è stata la metà degli iscritti e di questi solo il 60% si è espresso a favore di Giani – è tutt’altro che compatta nel sostegno a un candidato che fino a poco fa era un fervente avversario. Lo stesso “metodo Giani” che ha sorriso al governatore toscano potrebbe invece condannare il sindaco di Torino, facendo virare il campo largo su un candidato più digeribile ai pentastellati. Un’incognita che Lo Russo dovrà senz’altro tenere in considerazione.

La doppia corsa

Il sindaco però ha un altro dilemma da decifrare: quello relativo alla nuova legge elettorale sui comuni voluta dal centrodestra. La riforma – che dovrebbe essere approvata entro la prossima primavera – prevede l’abolizione del ballottaggio nel caso in cui nessuno dei candidati superi il 50% al primo turno, abbassando tale soglia al 40%. Sulla carta, a Torino la vittoria del centrosinistra “ristretto” sarebbe alla portata, considerando che alle elezioni del 2021 Lo Russo ottenne quasi il 44% nella prima tornata e si troverebbe quindi in una posizione di forza rispetto ai pentastellati: posso vincere tranquillamente anche senza di voi. Anche l’abolizione del voto disgiunto, altro punto della riforma elettorale, sembrerebbe sorridergli: sempre alle scorse elezioni l’insieme delle liste che lo sostenevano hanno raccolto più voti di quelli espressi al candidato, quindi non ci sarebbe alcun effetto traino che verrebbe a mancare. Per una volta, il suo debole appeal rappresenterbbe un atout. Tutto ciò, ovviamente, in linea teorica: con i tempi che corrono, la mobilità dell’elettorato, la probabile contestuale votazione per le politiche (in cui il centrodestra è decisamente più competivo rispetto alle amministrative) piò consentirgli di azzardare una corsa senza nuovi alleati (leggi 5 Stelle)?

Testardamente unitari

Ma l’unico serio ostacolo alla ricandidatura di Lo Russo non sarebbe il M5s, il cui potere di ricatto prer quanto rafforzato dalla nuova legge elettorale a Torino potrebbe rivelarsi un’arma spuntata. Piuttosto dovrà misurarsi con il Pd, a partire dalla segretaria Elly Schlein che vuole costituire una coalizione omogenea su tutto il territorio nazionale e in ogni appuntamento elettorale, che si tratti di elezioni politiche, regionali o comunali. Anche qui l’esempio della Toscana calza a pennello: regione rossa da sempre, la vittoria sarebbe stata ampiamente alla portata anche senza l’appoggio dei pentastellati, ma la linea “testardamente unitaria” della Schlein ha imposto l’apparentamento, in nome dell’imprescindibilità del campo largo. Il “metodo Giani” è anche questo: si corre uniti sempre e comunque, la scelta del candidato viene dopo. Ed è con questo approccio che il sindaco di Torino e tutti gli altri amministratori dem in giro per l’Italia devono fare i conti.