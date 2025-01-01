Alpeggi in sofferenza in Piemonte per scarse piogge e caldo

La prolungata assenza di precipitazioni sta mettendo in seria difficoltà i pascoli montani del Piemonte, con ricadute dirette sulle mandrie in alpeggio. Lo denunciano Coldiretti Piemonte e il delegato confederale Bruno Rivarossa, che evidenzia: "Il cambiamento climatico e gli sbalzi termici stiano aggravando una situazione già critica, con cotico erboso sempre più secco e scarsità d'acqua per l'abbeveraggio". "Il rischio - aggiunge la presidente di Coldiretti Piemonte, Cristina Brizzolari - è che molti margari siano costretti a interrompere anticipatamente la stagione, con pesanti perdite economiche". Una preoccupazione legata anche alle condizioni morfologiche dei pascoli, spesso ripidi e pericolosi per gli animali. Coldiretti lancia un appello: "Va tutelato un patrimonio insostituibile come quello dei capi di razza Piemontese in alpeggio, anche in considerazione delle crescenti minacce esterne, a partire dalla presenza sempre più invasiva del lupo sulle nostre montagne".