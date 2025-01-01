POLITICA & SANITÀ

Schael a Canossa: niente ricorso. Ramoscello d'ulivo ai sindacati

Città della Salute non si appella contro la sentenza per condotta antisindacale. Un segnale di distensione, pur con alcune precisazioni. La vittoria di Cimo ha contribuito a sfiduciare il commissario. Un precedente insidioso per i direttori delle Asl?

“Un rinnovato clima di distensione e serenità”. E’ quello che nella travagliata vicenda della Città della Salute viene auspicato proprio da chi è accusato, in primis dall’assessore alla sanità Federico Riboldi, di averne creato uno esattamente contrario. Thomas Schael, il commissario sfiduciato a mezzo stampa dal sedicente capo politico della sanità piemontese senza peraltro far seguire al pesantissimo giudizio alcuna decisione formale, affida proprio a quell’auspicio la conclusione della lettera inviata oggi al sindacato dei medici Cimo-Fesmed in cui annuncia la decisione di non opporsi al decreto con cui il Tribunale del Lavoro ha accolto il ricorso del sindacato e stabilito che la responsabilità del vertice dell’azienda di corso Bramante per condotta antisindacale.

Una decisione per nulla scontata, quella assunta dal commissario e che non può che leggersi come un ramoscello d’ulivo porto a chi proprio quella sentenza e la denuncia che l’ha preceduta ha rivendicato come causa principe della decisione dell’assessore di giubilare il manager tedesco.

Sentenza (e precedente) pesante

Che le legittime istanze del sindacato e il conseguente pronunciamento del giudice siano se non la sola causa, certamente l’utile e provvidenziale strumento in mano di chi non attendeva altro per sfiduciare Schael è più che chiaro. Meno chiaro, ma non meno allarmante per i vertici delle Asl e delle altre aziende sanitarie, è quel che potrebbe accadere in casi simili. Se la sentenza viene definita al grattacielo “pesantissima”, tanto da condurre alla porta il commissario, cosà accadrà nel caso in cui una situazione analoga si verificherà con i sindacati che, nel pieno dei loro diritti, porteranno davanti al giudice del lavoro, com’è accaduto non di rado negli anni, un direttore generale con conseguente condanna?

I meriti dei lavoratori

Se il dubbio insieme ai timori continuerà ad aleggiare si questi non improbabili scenari, appare invece certa nella lettera l’intenzione da parte di Schael di ribadire “il fermo obiettivo di proseguire le attività istituzionale e le relazioni sindacali in un clima sereno e rispettoso”. Prima ancora, però, il commissario spiega che la direzione di corso Bramante insediatasi lo scorso primo aprile “si è dedicata prioritariamente all’obiettivo fondamentale dell’abbattimento delle liste d’attesa, raggiungendo nel primo semestre il considerevole risultato di effettuare un quarto delle prestazioni aggiuntive, per visite serali e nei fine settimane, di tutta la regione”. E, rimarca il commissario “ciò grazie a tutti gli operatori ed i professionisti che in questi mesi hanno dimostrato grande impegno, disponibilità e spirito aziendalista, senza mai risparmiarsi, per rispondere al fabbisogno crescente dei cittadini”. Il commissario spiega che “anche per questo” è stato deciso di non appellarsi contro la sentenza.

La conciliazione rifiutata

Nella lettera c’è un passaggio in cui Schael ricorda come “alcuni addebiti mossi, come la mancata predisposizione a inizio anno dei piani di lavoro, non possano essere evidentemente ascrivibili, già solo in considerazione del fatto che l’insediamento è avvenuto nel secondo trimestre”. Un punto importante quello della mancata presentazione di alcuni documenti denunciata dal sindacato e accolta dal giudice. Proprio su questo nel corso dell’udienza la Città della Salute aveva proposto una conciliazione, rifiutata dal sindacato ben consapevole di avere in mano una carta pesante per arrivare alla condanna. Che non solo sarà presentata da Cimo Fesmed come una vittoria anche rispetto ad altre sigle che non avevano agito nella stessa maniera, ma soprattutto sarà colta al volo in Regione, quasi attesa, come casus belli per dire al commissario che la fiducia nei suoi confronti era venuta meno.

Il nodo dell'intramoenia

Nella lettera al sindacato dei camici bianchi Schael tocca anche il controverso e spinoso argomento dell’intramoenia allargata. Il giudice ha ordinato di tornare allo stato precedente i provvedimenti assunti dal commissario per riportare il più possibile la libera professione all’interno dell’azienda come prevede la legge, provvedimenti che peraltro non avevano ancora fatto in tempo a produrre effetti importanti. “Si provvederà a fissare specifici incontri – scrive il commissario – al fine di dare seguito al percorso già condiviso con le organizzazioni sindacali antecedentemente l’insediamento dell’attuale direzione e al doveroso riordino di tutta la disciplina per ricondurla il più possibile all’interno dei presidi aziendali, nel rispetto delle logiche dalla sanità pubblica”.

Prove di distensione

Insomma, pieni rispetto dei rapporti con i sindacati, ma – come emerge dalle parole di Schael – anche della legge che non da oggi fissa limiti e concede deroghe in casi ben definiti per esercitare la libera professione dentro la struttura pubblica o in quelle private. Questioni certamente importanti le cui evoluzioni sono tutte da verificare insieme alla permanenza di Schael alla guida della Città della Salute. Mentre inequivocabile appare il messaggio, nella sostanza e nei toni, dello stesso commissario rivolto a chi da quando Riboldi lo ha “sfiduciato”, può vantare più di una ragione per festeggiare la vittoria per aver ottenuto quel che reclamava. Non solo in Tribunale.