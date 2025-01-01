Fermato a Genova l'autore dell'omicidio di corso Giulio Cesare

Il 30 luglio scorso al termine di una lite tra spacciatori in corso Giulio Cesare 14 un uomo è stato ucciso. Oggi, 8 agosto 2025, a Genova è stato arrestato il presunto autore di quell’omicidio. Si tratta di un cittadino di origini nigeriane classe 1991.

L’uomo, che ha ucciso il rivale colpendolo con numerose coltellate, è stato riconosciuto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona del delitto e alla testimonianza di alcune persone che hanno assistito alla lite.

Il 34enne dopo aver commesso l’omicidio è fuggito a Genova dove è stato rintracciato all’interno di un appartamento di fortuna del quartiere “Marassi”, dove aveva trovato rifugio, ospitato da un connazionale.