Carcere Cuneo, 3 agenti feriti dopo aggressione di detenuti

Due episodi di violenza e tre agenti di polizia penitenziaria feriti. È accaduto nella casa circondariale di Cuneo. La denuncia arriva dal sindacato di polizia penitenziaria Osapp. Giovedì, nel tentativo di sedare una lite tra due detenuti, che si sono affrontati impugnando armi rudimentali (un coltello e un bastone), un agente è rimasto ferito ad una spalla e ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. È stato dimesso con 14 giorni di prognosi. Ieri un detenuto ha aggredito due agenti di polizia penitenziaria, colpendoli al volto. Anche in questo caso i poliziotti hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale di Cuneo. Leo Beneduci, Segretario Generale dell'Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria, dichiara: "Siamo al completo sfacelo. Le carceri italiane, da tempo, sono diventate territori fuori controllo: piene di coltelli, telefoni cellulari, droga. Ormai siamo oltre l'allarme, è il Far West. La Polizia Penitenziaria è esausta, abbandonata, esposta a violenze quotidiane. Servono interventi".