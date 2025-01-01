Piemonte stanzia 1,5 milioni per valorizzare il tartufo

La Giunta Regionale del Piemonte ha stanziato oltre 1,5 milioni di euro per salvaguardare e valorizzare il tartufo, "un patrimonio che non è solo una risorsa economica, ma anche un simbolo culturale, riconosciuto dall'Unesco e un punto di riferimento globale della gastronomia". Il programma si articola in quattro aree chiave: tutela e salvaguardia con un'attenzione speciale alla protezione delle tartufaie naturali, in particolare quelle del pregiato Tuber magnatum Pico, il tartufo bianco d'Alba, per garantirne la sopravvivenza e la vitalità; valorizzazione del marchio attarverso campagne di promozione e iniziative per rafforzare l'identità del tartufo piemontese sui mercati nazionali e internazionali; innovazione e formazione finanziando attività di studio, ricerca e sperimentazione per migliorare le conoscenze sul tartufo e per formare i professionisti del settore; organizzazione e coordinamentocon l'istituzione di un gruppo di lavoro per ottimizzare la gestione delle risorse e l'attuazione del programma. "Questa delibera dimostra l'impegno concreto della Regione - commenta Marco Gallo, assessore alla Tartuficoltura - nel proteggere non solo un prodotto d'eccellenza, ma anche la cultura e la tradizione legate alla sua 'cerca e cavatura', un'arte antica che il mondo ci invidia. Il tartufo è molto più di una prelibatezza: è un simbolo identitario che unisce agricoltura, cultura e turismo esperienziale, generando ogni anno un indotto superiore ai 100 milioni di euro. Una risorsa strategica per le nostre comunità e un volano per lo sviluppo del territorio. Per questo è più che mai necessaria un'azione coordinata di salvaguardia innanzitutto per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici".