Incendio a Castagnole Monferrato, in fiamme balle di fieno

Incendio ancora in corso a Castagnole Monferrato in provincia di Asti. Questa mattina all'alba numerose balle di fieno stoccate all'interno di un capannone sono state avvolte dalle fiamme. Immediato l'intervento dei soccorsi chiamati dai residenti allarmati dal denso fumo nero che saliva dall'edificio. La struttura, costruita in ferro, cemento, e con la copertura in eternit, non ha subito danni e non si registrano feriti. Sul posto stanno operando due squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco che hanno circoscritto il rogo. Vasto spiegamento di mezzi con due autopompe, due autobotti e un mezzo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico), che si occupa di interventi in caso di incidenti che coinvolgono sostanze o agenti pericolosi. Ancora ignote le cause dell'incendio su cui stanno indagando gli inquirenti.