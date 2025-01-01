Neonatologi Sin, esclusi da comitato Vaccini ma 2 membri no vax

"Pur riconoscendo la presenza di tanti esperti qualificati, desta seria preoccupazione l'inclusione di due membri notoriamente associati a posizioni antiscientifiche sui vaccini". Così in una nota il presidente della Società Italiana di Neonatologia (Sin), Massimo Agosti in merito alle nomine nel Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni (Nitag). La Sin, in linea con quanto espresso dalla Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), esprime "profonda preoccupazione" per la presenza di queste due figure sottolineando che "il Nitag in quanto organismo tecnico-scientifico, deve basare le proprie decisioni su evidenze scientifiche solide e comprovate. L'inserimento di componenti che sostengono tesi contrarie a tali evidenze mina l'immagine della professionalità e dell'autorevolezza del Comitato, rischiando di diffondere disinformazione e indebolendo la fiducia dei cittadini, in particolare dei genitori dei nostri piccolissimi pazienti". I neonatologi, inoltre, evidenziano "l'assenza, all'interno del Nitag, della figura del medico neonatologo, professionista di fondamentale importanza nella promozione della prevenzione nei primi 1000 giorni di vita. Si chiede, pertanto, di colmare questa lacuna garantendo una rappresentanza adeguata della Neonatologia Italiana". "Confidiamo che il Ministero della Salute possa apportare al Comitato le necessarie modifiche ed integrazioni, nell'interesse della salute pubblica e, in particolare, dei nostri neonati e delle loro famiglie", conclude Agosti.