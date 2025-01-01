Calcio: Cairo, il Moccagatta è uno stadio speciale

"Sono molto legato ad Alessandria e allo stadio 'Moccagatta' dove, quando ero un bambino, mio papà che ha giocato nelle giovanili dei Grigi mi portava a vedere alcuni incontri. Voglio ringraziare la società grigia per l'accoglienza, la disponibilità, l'attenzione, la professionalità totali. Il Moccagatta è uno stadio speciale, non potrebbe esserci luogo migliore per ricordare mamma e papà". E' quanto ha detto Urbano Cairo, presidente del Torino e di Rcs, al termine del quarto 'Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo' come si legge in una not della società alessandrina. Cairo ha sottolineato la soddisfazione per il ritorno in campo e il recupero del marchio Us Alessandria Calcio da parte della nuova proprietà. "Una conquista molto importante, per la tifoseria e la città tutta. L'ho detto al presidente Antonio Barani, che ho avuto il piacere di incontrare nelle due giornate di gara, ribadendo l'apprezzamento per quanto ha fatto", ha concluso Cairo.