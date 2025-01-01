Incendio bosco nell'Alessandrino, notte di lavoro per bonifica

Proseguono anche per la mattinata di oggi, dopo il lavoro notturno, le operazioni dei vigili del fuoco per l'incendio divampato nel pomeriggio di ieri in un'area boschiva verso la cima del Monte Bogleglio. Il territorio interessato si trova sulla cresta di confine tra le valli Curone, in provincia di Alessandria, e Staffora (Pavia). Sul posto per la bonifica ci sono i volontari antincendi boschivi di Volpedo e Val Borbera. Sarebbe previsto anche l'impiego di un elicottero privato in convenzione con la Regione Piemonte.