Verbania, grave 17enne accoltellato nella notte da un 22enne

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato, nella notte, da un giovane di 22 anni, al culmine di una lite avvenuta a Cannero Riviera (Verbano-Cusio-Ossola). Il fatto è accaduto intorno all'1 di notte in via Marconi, nel centro della città, nota località turistica della sponda piemontese del lago Maggiore. La vittima, colpita con più fendenti all'addome, è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed è attualmente ricoverata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. La sua prognosi supera i trenta giorni. L'aggressore è un italiano, di origini straniere, a Cannero Riviera per lavoro. Attualmente si trova in caserma a Verbania. Sulla vicenda indagano i carabinieri.