Sindaco Cerrione (Biella), "nessuna epidemia West Nile"

Dopo la donna di 72 anni di Cerrione (Biella) ricoverata in ospedale perché ha contratto una infezione da West Nile Virus, il sindaco, Davide Chiarletti, tranquillizza la popolazione. "Il Seremi ha provveduto, come da protocollo ministeriale, a svolgere indagine epidemiologica nelle aree risultate a rischio". "È stata attivata - spiega - un'indagine ambientale con contemporaneo monitoraggio entomologico da parte dell'Ipla, che è l'incaricata dalla Regione Piemonte (e al cui progetto il Comune di Cerrione aderisce da anni) per la lotta alle zanzare. Ho inoltre avuto modo di confrontarmi personalmente con il direttore del Sisp dell'Asl di Biella che mi ha confermato non esistere ragione per generare allarmismi". E aggiunge: "Ribadisco che tutto quanto in nostra possibilità per debellare ogni focolaio è stato attivato".