POLITICA & SANITÀ

Molinette, forfait tra i revisori. Sul bilancio lo spettro del Mef

Il componente indicato dal ministero della Salute ha rinunciato. Cambiano i tecnici designati da Regione e Finanze. Dovranno approvare o meno il consuntivo 2024 in attesa della firma (e delle osservazioni) di Schael. Il precedente dell'esposto in Procura

Nel conto alla rovescia per la Città della Salute di Torino, avviato dall’assessore Federico Riboldi con la sfiducia nei confronti di Thomas Schael non c’è solo il benservito al commissario che lo stesso Riboldi dà ormai come fuori discussione pur non indicando, posto che ce l’abbia, una data per il cambio al vertice della più grande azienda ospedaliera del Piemonte e tra le maggiori del Paese.

Strettamente legata alla giubilazione di Schael è la non meno foriera di possibili pesanti conseguenze questione del bilancio consuntivo 2024 che, come abbiamo scritto, attende la firma del manager tedesco e con essa soprattutto quelle osservazioni, rilievi e quant’altro potrebbero scuotere ancor più la vicenda. E, magari, offrire ulteriore materiale per chi continua a indagare sulle gestioni passate che già sono finite in parte nell’inchiesta che si avvia al processo con non pochi imputati, tra i precedenti vertici di corso Bramante.

Organismo scaduto da due mesi

Ma la procedura non si esaurirebbe neppure a quel punto. A dispetto di una certa vulgata politica e di chi pare ridurre tutto a un semplice autografo, un passaggio cruciale per il documento contabile e finanziario è rappresentato dal vaglio e successivo parere del collegio sindacale dell’azienda di corso Bramante. E qui spuntano inattese novità, non proprio all’insegna di un percorso tutto in discesa.

L’organismo di controllo, composto da tre membri rispettivamente indicati dal ministero della Salute, dal Mef e dalla Regione, insediatosi il 14 giugno del 2022 è cessato dalla carica, come previsto, esattamente tre anni dopo, quindi poco meno di due mesi fa. Tuttavia, ad oggi Città della Salute non ha ancora il nuovo collegio dei revisori. E si scopre che il membro nominato dal ministro Orazio Schillaci, il commercialista Roberto Coda ha rinunciato all’incarico lo scorso primo agosto. Secondo quanto avrebbe spiegato il professionista torinese, la sua designazione lo avrebbe colto di sorpresa non avendo egli mai fatto richiesta per svolgere quel ruolo nelle aziende sanitarie, inducendolo perfino a pensare si trattasse di un errore. Non essendo un esperto della normativa del settore, Coda, ha quindi rinunciato all'incarico. Ma a questo punto è lecito porsi più di un interrogativo sul criterio alla base di queste nomine seguito in Lungotevere Ripa.

Comunque sia, anche questo intoppo non agevola una rapida entrata in funzione dell’organismo di controllo. Che a questo punto, secondo quanto trapela dalla Regione, vedrebbe una riconferma seppur temporanea in attesa di una nuova designazione da parte del ministero della Salute dell’uscente Pier Luigi Passoni, mentre per la Regione al posto dell’avvocato Fabrizio Borasio entra il commercialista Alberto De Gregorio e cambia pure il membro di nomina da parte del ministro Giancarlo Giorgetti con l’arrivo di Maria Di Iorio dirigente del Mef che sostituirà Lucia Scalzo.

I nomi ci sono, i ritardi pure

I nomi ci sono, ma a dispetto della rapidità chiesta e sbandierata dal grattacielo sul fronte della sanità, ancora non sarebbero stati formalmente comunicati in corso Bramante cui spetta la costituzione del collegio così com’era avvenuto l’ultima volta tre anni fa con l’allora direttore generale Giovanni La Valle. A lui, diciamo che quell’atto non portò granché bene visto che sarebbero stati proprio quei revisori nel dicembre del 2023 non solo a non dare parere positivo al bilancio dell’anno precedente, ma soprattutto a inviare alla Procura della Repubblica un esposto in cui si affermava, tra l’altro, che in alcuni settori dell’azienda ospedaliera universitaria “regna un parziale disordine amministrativo, frutto di negligenze ed omissioni apparentemente riconducibili al passato, ma che si riflettono ed hanno conseguenze sull’attuale gestione”. Non meno grave il passaggio dell’esposto in cui si evidenziava che “I fatti potrebbero avere impatto sulla correttezza e veridicità dei dati di bilancio”. Meno di un anno dopo, nell’ottobre del 2024 la Procura della Repubblica avrebbe chiuso le indagini coordinate dai pm Mario Bendoni e Giulia Rizzo e in autunno è atteso il pronunciamento del gup Valentina Rattazzo sulle richieste di rinvio a giudizio per 16 tra ex direttori generali e dirigenti della Città della Salute.

L'esposto e l'inchiesta

Un precedente, quello dell’esposto alla magistratura da parte del collegio sindacale che non può non pesare e non far pensare anche oggi, specie alla luce delle cautele e delle riserve da parte del commissario e della sua decisione di rivolgersi ad un advisor esterno per la verifica non solo del bilancio 2024, ma ancor più dei possibili trascinamenti di irregolarità pregresse sullo stesso documento la cui firma è stata più volte sollecitata dalla Regione. Come noto altre inchieste, tra cui quella sui rapporti tra l’azienda di corso Bramante e alcune strutture private nella gestione della libera professione in regime di intramoenia, sono tuttora in corso da parte degli inquirenti. È in questo scenario, dove presunte irregolarità del passato continuerebbero a gravare sul più grande polo ospedaliero, che la sfiducia palesata dall’assessore nei confronti del manager da lui fortemente voluto come uomo d’ordine s’intreccia con i canti di vittoria del sindacato dei medici Cimo dopo la pronuncia a suo favore del Tribunale del Lavoro per atteggiamento antisindacale dell’azienda, ma anche con passaggi cruciali come quello del bilancio.

Il ritardo nella composizione del collegio dei revisori frena la formalizzazione dell’incarico all’advisor cui è legata la sottoscrizione da parte di Schael e che prevede il loro parere, affidato al raggruppamento di società capitanata da Deloitte per la non propriamente modica cifra di 2,5 milioni. Ma il ritardo potrebbe riverberarsi anche sul nuovo direttore generale nel caso in cui fosse nominato prima che il commissario apponga la sua firma.

Rischio commissariamento

Che sia l’attuale direttore del Santa Croce e Carle di Cuneo, Livio Tranchida, oppure il numero uno dell’Asl Città di Torino Carlo Picco o ancora Franca Dall’Occo al Mauriziano dopo che pareva essere lei la predestinata al posto poi affidato a Schael, in ogni caso è difficile immaginare che manager navigati, accorti e scrupolosi come loro firmino un bilancio dopo pochi giorni dall’insediamento, con tutte le possibili conseguenze del caso.

Ma anche in questo caso c’è una data che incombe. È quella di fine settembre. Se per allora la Regione non fosse in grado di avere il documento per completare il consolidato 2024 da portare al tavolo di verifica, dal Mef potrebbe scattare la procedura di commissariamento. E stavolta non per l’azienda di corso Bramante, ma per la sanità piemontese. Ipotesi lontana, ma non del tutto da poter escludere. Più probabile che la reclamata firma arrivi. Con tutti gli annessi e connessi che magari potranno non piacere a più d’uno. E poi anche il parere dei revisori. Pure quello, visto quanto successo in passato, non è detto non riservi sorprese.