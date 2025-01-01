Cerca oro nel fiume con pompa elettrica, multato nel Biellese

Cercava l'oro nel fiume Elvo, nel Biellese, servendosi di una pompa elettrica: un sessantenne di Novara è stato però multato dai carabinieri forestali perché si tratta di una pratica non consentita. Il provvedimento è stato preso dai militari di Sordevolo (Biella) dopo accertamenti scaturiti da segnalazioni dell'associazione biellese cercatori d'oro: si parlava di persone che operavano nell'Elvo, tra i comuni di Borriana, Salussola e Cerrione, con metodi non regolari. I carabinieri avevano anche trovato sul web dei video che pubblicizzavano pompe elettriche per lo spostamento dell'acqua verso la canalina di lavaggio. Monitorando i social media i militari sono risaliti al sessantenne, al quale è stato contestato l'uso di setacci azionati da pompe elettriche a immersione alimentate a batteria. La multa è di 250 euro.