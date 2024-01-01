Prezzi, a Torino il Nic +0.4% in un mese

Cresce a Torino l'indice complessivo dei prezzi al consumo per la collettività (Nic). Le rilevazioni effettuate dall'Ufficio statistica della Città per il mese di luglio lo collocano a 121.6, dato che equivale una variazione del +0.4% rispetto a giugno e del +1.6% rispetto allo stesso mese del 2024. Una nota del Comune informa che i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto segnalano +0,3% sul mese precedente e +2,3% su luglio 2024. I prezzi dei prodotti a media frequenza d'acquisto segnalano una variazione del +0,9% rispetto al mese di giugno 2025 e del +1,8% rispetto all'anno precedente. I prezzi dei prodotti a bassa frequenza d'acquisto segnalano una variazione del -0,2% rispetto al mese precedente e del -0,3% rispetto a luglio 2024. Per quel che riguarda i "beni" è stato rilevato +0,2% su base congiunturale e +0,8% su base tendenziale. I prodotti in rilevazione hanno subito queste variazioni: alimentari +0,2% sul mese precedente e +3,7% sull'anno precedente; energetici +1,8% sul mese precedente e -3,1% sull'anno precedente; tabacchi senza variazione rispetto al mese precedente e +3,2% sull'anno precedente. Per la categoria "servizi" si registra +0,7% su base congiunturale e +2,5% su base tendenziale. Sull'abitazione non ci sono variazioni rispetto a giugno, mentre rispetto all'anno precedente si rileva il +2.6%. Per i servizi relativi alle comunicazioni, -0,1% sul mese precedente e +0,5% sull'anno precedente; per servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona +1,2% sul mese precedente e +3,1% sull'anno precedente; per i trasporti +0,9% sul mese precedente e +3,4% sull'anno precedente, L'inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari freschi segnala +0,3% rispetto al mese precedente e +1,7% rispetto all'anno precedente.