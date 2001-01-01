PALAZZI ROMANI

Meloni dura finchè dura (questa opposizione). Supera Renzi nella longevità: 1.024 giorni

La statista della Garbatella è ora al quarto posto nella classifica dei governi della storia repubblicana, ma mette piede nella top ten dei premier che, indipendentemente dal numero di mandati, sono rimasti più a lungo in carica. Un bilancio in chiaroscuro

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha ufficialmente superato quello di Matteo Renzi per durata, conquistando così il quarto posto nella classifica degli esecutivi più longevi della storia repubblicana. Oggi, con 1.024 giorni alla presidenza del Consiglio dei ministri, la leader di Fratelli d’Italia non solo ha scalzato l’ex Rottamatore fiorentino, ma ha anche messo piede nella top ten dei capi di governo che, indipendentemente dal numero di mandati, sono rimasti più a lungo in carica.

L’esecutivo, nato il 22 ottobre 2022, ha dimostrato una solidità che negli ultimi decenni era quasi merce rara. Dopo aver messo in cassaforte il sorpasso su Renzi, Meloni guarda ora a un obiettivo più prestigioso: scalare la vetta che porta al podio, dove al terzo posto staziona Bettino Craxi con 1.093 giorni al timone del suo primo governo. Più in alto ancora, e difficili da raggiungere, i due esecutivi berlusconiani dei tempi d’oro: il secondo, durato 1.412 giorni (dal 2001 al 2005), e il quarto, in carica dal 2008 al 2011 per 1.287 giorni.

Se invece allarghiamo lo sguardo all’intera carriera da premier, il primato assoluto resta saldamente in mano a Silvio Berlusconi, con un totale di 3.339 giorni distribuiti su quattro governi. Seguono Giulio Andreotti (2.678 giorni in sette esecutivi) e Alcide De Gasperi (2.591 giorni in otto governi tra il 1945 e il 1953). Più sotto, Aldo Moro (2.279 giorni), Amintore Fanfani (1.659), Romano Prodi (1.608), Bettino Craxi (1.353), Mariano Rumor (1.104) e Antonio Segni (1.088), che batte Renzi di poco più di due mesi. Martedì scorso, Meloni ha definitivamente relegato l’ex premier democratico fuori dalla “top ten”.

Questa resistenza politica non è solo un dato statistico, ma un segnale di forza. La stabilità che Meloni è riuscita a mantenere in quasi tre anni ha sorpreso anche osservatori internazionali, abituati a un’Italia che in media cambia governo ogni diciotto mesi. Se l’attuale esecutivo dovesse restare in piedi fino al 4 settembre 2026, la premier potrebbe addirittura eguagliare o superare il record del Berlusconi II, infrangendo un muro simbolico che in molti ritenevano impossibile per un governo non blindato da larghe intese.

Eppure, dietro la narrazione della “maratoneta” di Palazzo Chigi, si muove anche una strategia di consolidamento del potere che divide l’opinione pubblica. La riforma costituzionale per introdurre l’elezione diretta del premier — cavallo di battaglia di Meloni — non è solo un impegno elettorale, ma un intervento che, se approvato, ridisegnerebbe in profondità gli equilibri tra governo e Parlamento. C’è chi la considera una svolta democratica, e chi invece la legge come un passo verso un premierato forte capace di comprimere i contrappesi istituzionali. Nel frattempo, la nuova legge sulla sicurezza – approvata a colpi di fiducia – rappresenta una pesante stretta securitaria e pangiustizialista.

Sulla questione migratoria, la strategia di Meloni non ha prodotto risultati concreti. Il discusso “accordo” con l’Albania per trasferire richiedenti asilo si è rivelato un flop costoso e fuori dalle norme: i migranti inviati sono tornati quasi subito in Italia, e l’operazione è stata contestata duramente dall’opposizione e dai magistrati. Il conflitto con i giudici si è esteso ben oltre: i tribunali hanno invalidato più volte i tentativi di detenzione in Albania, accusando il governo di forzare la mano sulla separazione dei poteri. L’approccio mediatico di Meloni manifesta una crescente insofferenza al confronto: conferenze stampa rare, dialogo con la stampa ridotto ai minimi termini, e un rischio crescente di piegare l’informazione alla propaganda.

Sul fronte estero, la premier ha mantenuto una linea pragmatica e, per fortuna, contraddicendo gran parte delle sue posizioni originarie: fedeltà alla Nato, sostegno convinto a Kiev nella guerra di difesa contro Mosca, rapporti cordiali con Washington e Bruxelles. Non sono mancati gesti di furbizia diplomatica: la capacità di dialogare con Joe Biden come con Donald Trump, con Elon Musk come con il laburista britannico Keir Starmer, è stata notata anche dai più scettici.

In politica interna, la sua gestione dell’ultimo referendum — quello promosso dalla sinistra sulla cittadinanza — è stata un colpo da manuale. Invitando al boicottaggio e facendo leva sull’astensionismo, il governo ha trasformato un’iniziativa avversaria in una vittoria tattica, lasciando l’opposizione più divisa e demoralizzata di prima.

Meloni, prima donna a guidare un governo in Italia, sembra dunque vivere una lunga luna di miele: numeri alla mano, stabilità parlamentare, consenso popolare relativamente stabile e una proiezione internazionale calibrata. Ma il vero test sarà il tempo. Perché se oggi la premier si gode il sorpasso su Renzi e l’avvicinamento a Craxi, è altrettanto vero che ogni giorno in più a Palazzo Chigi non è solo un record da esibire, ma anche un carico di responsabilità, aspettative e rischi. E in politica, si sa, la distanza tra l’apice e il precipizio può essere molto più breve di quanto raccontino le statistiche. Se il tempo la incorona maratoneta, le conseguenze delle sue scelte potrebbero rivelarsi una curva assai più ripida del previsto.