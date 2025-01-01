Incidente su una via ferrata a Baveno, soccorsi in azione

Un incidente in montagna si è verificato lungo la via ferrata La Miccia a Baveno (Verbano-Cusio-Ossola), percorso che si snoda sul monte Camoscio, con vista sul lago Maggiore, ritenuto particolarmente difficile. Una persona è caduta e, secondo le prime informazioni raccolte, sarebbe rimasta appesa alla corda, priva di sensi. Sul posto l'elicottero del 118, il soccorso alpino delle guardia di finanza e il soccorso alpino della stazione di Omegna.