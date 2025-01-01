Ferragosto, 5 miliardi giro affari e 15 milioni pernottamenti

Sfiorerà i 5 miliardi di euro il giro d'affari complessivo del turismo nella settimana di Ferragosto. A stimarlo una indagine di Cna Turismo e Commercio dalla quale emerge, innanzi tutto, un'indicazione: complice il clima - dopo un giugno molto caldo, luglio è stato temperato - i turisti italiani in particolare hanno fatto slittare la vacanza, forse riducendola, di sicuro concentrandola appunto ad agosto e segnatamente nella settimana tra l'11 e il 18. "Ora la speranza - sottolinea la Cna - è che i turisti decidano di allungare una stagione che finora quest'anno non è apparsa esaltante". Scendendo nel dettaglio, l'indagine di Cna Turismo e Commercio prevede oltre 5 milioni di turisti in senso stretto, che cioè pernottano, con più di 15 milioni di pernottamenti. Rispetto alla settimana di Ferragosto dello scorso anno, proprio per effetto della concentrazione delle ferie, si registra un incremento dei turisti italiani rispetto ai vacanzieri stranieri. Rimane più alta, però, la media dei pernottamenti assicurati dagli stranieri in confronto ai nostri connazionali. Tra le mete preferite le località balneari, le città e i borghi d'arte, la montagna. Con gli italiani che privilegiano il mare e gli stranieri le città e i borghi d'arte. In aumento risulta il numero dei turisti che decidono la scelta delle località anche sulla scorta delle opportunità eno-gastronomiche offerte.