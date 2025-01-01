Valenza, revocate deleghe all'assessore Luca Merlino

E' stata protocollata oggi in Comune a Valenza (Alessandria) la revoca delle deleghe all'assessore Luca Merlino (Bilancio e Programmazione, Società Partecipate, Sport, Politiche Giovanili, Personale, Informatizzazione). La decisione - informa in una nota dal sindaco Maurizio Oddone (Lega) - è stata presa "nell'ottica di dar seguito al cambio di passo intrapreso mesi fa". "Si rendono necessarie - dice il primo cittadino - politiche sul bilancio più proattive e azioni concrete a supporto delle attività della giunta e dell'amministrazione per raggiungere gli obiettivi che ci siamo proposti. Sono fiducioso possa essere espressa da Fratelli d'Italia una proposta per dar seguito alla gestione delle importantissime deleghe". Le deleghe resteranno ad interim in capo al sindaco che, che in accordo e insieme alle segreterie della coalizione del centrodestra, comincerà le consultazioni per individuare i soggetti più idonei per affrontare con un approccio smart a questa nuova fase amministrativa. Oltre alle deleghe attuali, è allo studio una nuova specifica Distretto orafo-Golden Valley, per dedicare ancora più attenzione al comparto-motore della città.