SONO SOLO CANZONETTE

Dal sol dell'avvenire al solleone. Con Johnson Righeira il comunismo è da spiaggia

Il mito torinese dell'estate anni Ottanta torna a colpire con “Chi troppo lavora (non fa l’amore)”, scritto insieme a Lo Stato Sociale, un inno danzereccio all'ozio e alla spensieratezza. Per dimenticare le incursioni (fallite) nella politica cittadina - VIDEO

Sabbia tra le dita, un cocktail ghiacciato in mano e quel ritmo anni ’80 che ti fa muovere i fianchi anche se sei fermo in coda sull’A4: benvenuti nel mondo di Johnson Righeira, il figlio torinese sbarazzino che ha trasformato le estati italiane in un eterno Vamos a la Playa. E ora, con il suo nuovo singolo Chi troppo lavora (non fa l’amore), ci ricorda che la vita è troppo breve per sgobbare sotto il sole d’agosto. Scritto con i ragazzi de Lo Stato Sociale, Albi e Carota, e il fido Edo Castroni, questo brano è un inno all’ozio che sa di salsedine e libertà, con un groove che sembra uscito da un jukebox sulla Riviera Romagnola. Preparatevi: è il tormentone che vi farà mollare la scrivania per una sdraio vista mare.

Dal mare di Torino al mito degli anni ’80

Stefano Righi, alias Johnson Righeira, è nato a Torino nel 1960, ma non lasciatevi ingannare dalla Mole: il suo cuore batte al ritmo di conga e synth. La sua carriera decolla nel 1980 con Bianca Surf, un singolo che già gridava “spiaggia” mentre il resto d’Italia era impegnato a litigare per il posto auto. Poi, nel 1983, l’incontro fatale con Stefano Rota, alias Michael Righeira, dà vita al duo Righeira e al loro primo colpo da maestro: Vamos a la Playa. Un inno che ha venduto milioni di copie e fatto ballare pure i nonni, diventando la colonna sonora di ogni estate che si rispetti. Seguono No Tengo Dinero (perché chi non ha soldi ha comunque il ritmo nel sangue) e l’immortale L’estate sta finendo (1985), che vince Un Disco per l’Estate e il Festivalbar, facendo piangere generazioni di vacanzieri al pensiero di settembre.

Non contenti, i Righeira si presentano a Sanremo nel 1986 con Innamoratissimo, un titolo che sembra scritto da un adolescente in preda alla tempesta di ormoni, ma che conquista tutti con il suo batticuore pop. Dopo un passaggio allo Zecchino d’Oro con Annibale (sì, perché Johnson non si fa mancare niente) e l’album Bambini Forever, il duo si scioglie nel 1992 con Uno, Zero, Centomila. Ma Johnson non è tipo da stare fermo: si lancia in dj set, recita in cortometraggi e film metropolitani come Sexy Shop (2014), e nel 1999 riunisce i Righeira per un’ultima sbornia musicale con Mondovisione (2007). Nel 2015, però, il duo si scioglie definitivamente, lasciando un vuoto che neppure un mojito ai Murazzi è riuscito a colmare.

Un comunista da spiaggia

Ma Johnson Righeira non è solo frivolezza e occhiali da sole. Politicamente, Stefano Righi ha il cuore a sinistra, e non parliamo di un vago centrosinistra da terrazza radical-chic. No, lui è un fan dichiarato del Partito Comunista di Marco Rizzo, prima che diventasse sovranista rossobruno, tanto da fare da testimonial per le elezioni comunali di Torino nel 2016 e candidarsi nel 2021, raccogliendo ben 8 voti. La sua candidatura, come ha dichiarato, era un po’ una “protesta” contro una sinistra tradizionale che, a suo dire, ha perso la bussola. “Vamos a Palazzo Civico!” ha scherzato, ma il suo impegno politico sembra più un’estensione del suo spirito ribelle che una vera vocazione da consigliere comunale. Dopotutto, uno che canta “Chi troppo lavora (non fa l’amore)” non è esattamente il tipo da riunioni interminabili.

Tormentoni, Jovanotti e un po’ di Zecchino

Negli ultimi anni, Johnson non ha smesso di farci ballare. Nel 2019, si unisce ai Pesci per una cover di Mi piaccion le sbarbine degli Skiantos, con un cameo di Giuseppe Cruciani che rende il video un piccolo cult. Nello stesso anno, torna alle origini con Formentera, prodotto con i fratelli La Bionda, i maestri che hanno plasmato il sound dei Righeira. Nel 2021, rispolvera L’estate sta finendo con Manfredi Simonetti e si esibisce all’Arena di Verona per Arena Suzuki. Nel 2022, eccolo al Jova Beach Party, a far saltare le spiagge di Jovanotti. E nel 2024, firma L’estate sta iniziando per lo Zecchino d’Oro, dimostrando che il suo amore per l’estate è eterno, anche quando si tratta di bimbi e canzoncine. Ciliegina sulla torta? Nel 2025, duetta con i Coma_Cose a Sanremo, nella serata cover, con una versione di L’estate sta finendo che fa venire voglia di prenotare un volo per Ibiza.

L’ozio come filosofia di vita

Con Chi troppo lavora (non fa l’amore), Johnson Righeira ci regala un altro pezzetto della sua anima spensierata. Il brano è un cocktail di pop anni ’80, ironia e quella leggerezza che solo chi ha vissuto gli eccessi di quel decennio può permettersi. “Lavorare troppo? No, grazie, meglio un tramonto con un drink in mano,” sembra dirci Johnson, mentre il ritmo ci trascina in una spiaggia immaginaria dove il Wi-Fi non prende e l’unica deadline è l’orario dell’aperitivo. È il manifesto di un’estate senza fine, quella che Righeira ci ha insegnato a vivere sin dai tempi di Vamos a la Playa. E allora, alzate il volume, lasciate perdere le email e brindate all’ozio con Johnson: perché, come dice lui, chi troppo lavora… beh, lo sapete.