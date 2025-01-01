Palio Asti, lavori da oggi per piazza Alfieri

In vista del Palio di domenica 7 settembre, il Comune avvia da oggi i cantieri. Per consentire il più possibile la sosta delle auto nel parcheggio centrale le delimitazioni della recinzione di cantiere verranno predisposte per fasi successive. Nella prima settimana di lavori, da oggi, lunedì 11 agosto, a sabato 16 agosto verrà chiusa la viabilità al traffico in zona Ztl sul fronte Portici Anfossi e quella davanti al Palazzo della Provincia. Sarà garantita invece la sosta all'interno del parcheggio con accessi dalla rotatoria di corso Alfieri e dalla rotatoria di viale Alla Vittoria (con ingresso e uscita). A partire da domenica 17 agosto verrà chiusa anche la viabilità lato portici Pogliani. Sarà comunque assicurata la sosta all'interno del parcheggio con unico accesso e uscita dalla rotatoria di corso Alfieri. Nel contempo saranno predisposti dei passaggi pedonali tra il parcheggio centrale e i portici Anfossi al di sotto delle tribune allestite su quel lato. Da domenica 24 agosto verrà chiusa totalmente la piazza anche dal rimanente lato di corso Alfieri. Lo smontaggio avverrà invece in un'unica fase e l'amministrazione confida di ripristinare la viabilità e il parcheggio entro venerdì 12 settembre.