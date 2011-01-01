Pompeo (Pd), alle aziende sanitarie servirebbero green team

"Con l'atto di indirizzo collegato all'assestamento di bilancio (approvato lo scorso 4 agosto, ndr), bocciato dall'Aula di Palazzo Lascaris, da me presentato, la Giunta regionale ha deciso di dire no a una sanità più sostenibile nelle strutture sanitarie piemontesi e all'incentivazione dell'istituzione e dell'operatività di Green Team aziendali all'interno di ogni Azienda sanitaria locale e ospedaliera". A dirlo, in una nota, è la consigliera regionale in Piemonte del Partito democratico Laura Pompeo. Cita il "modello che l'ospedale Santa Croce di Moncalieri (Asl To5) ha avviato con successo, nel 2024, il progetto "Sale operatori sostenibili", che ha portato a una significativa riduzione del 30% dei rifiuti infetti e a una potenziale diminuzione dell'89% del packaging in plastica grazie all'utilizzo dei "custom pack". La sanità, quinto settore per produzione di rifiuti inquinanti, può e deve fare di più per diventare più ecocompatibile, in linea con gli impegni del Green Deal europeo e con la necessità di rispettare obiettivi di neutralità climatica entro il 2050" aggiunge. "Considerati gli ottimi risultati ottenuti a Moncalieri - sostiene la consigliera Dem - mi sarei aspettata che la Giunta regionale si adoperasse per estendere il progetto su scala regionale, stanziando opportune risorse e monitorando i risultati. Ma evidentemente le "buone pratiche" sono ignorate dal centrodestra e la sostenibilità in sanità non fa parte delle priorità di questa Giunta" conclude.