Propaganda e blitz populisti: l'assessore "bullo" da solo

Invece di fare chiarezza sul destino della Città della Salute, decapitata dalla sfiducia recapitata attraverso i giornali al commissario, il meloniano Riboldi si esibisce descamisado in incursioni "a sorpresa". Uno spettacolo stucchevole che inizia però a preoccupare

Quello di Thomas Schael, il manager prima chiamato alla Città della Salute dall’assessore alla Sanità Federico Riboldi come “uomo d’ordine” e dopo appena quattro mesi sfiduciato “per non aver creato armonia” dallo stesso assessore con giubilo e ringraziamenti delle tricoteuse del sindacato è un caso che in altri tempi avrebbe, perlomeno, scatenato una crisi politica e messo in discussione innanzitutto la poltrona del sedicente capo politico della Sanità piemontese.

Invece, mentre all’annunciata giubilazione del commissario non è seguito nessun atto formale, la querelle si consuma quasi in sordina con l’opposizione forse in parte preoccupata per il possibile emergere di incrostazioni del passato dalle carte e dai conti di corso Bramante, spettatrice di una commedia stucchevole messa in scena tutta all’interno della maggioranza.

Un caso quello con al centro un manager dall’indiscusso curriculum e da un modus operandi noto a tutti, probabilmente fuorché all’assessore (s)fascio-tutto-io, che toccando rendite di posizione e il rapporto tra sanità pubblica e privata, accendendo conflitti su più fronti, non può restare in una sorta di sospensione di cui la politica è chiamata a rispondere. Sempre che sia nelle condizioni di farlo.

Il silenzio pesante

La più grande azienda ospedaliera del Piemonte e una delle principali del Paese è in un limbo, scossa da un terremoto che rischia di comprometterne ulteriormente l’immagine e minarne la funzionalità. E questo non può essere accettato.

Quanto accade e non accade sul vertice di corso Bramante offre l’immagine di una gestione della sanità piemontese che appare ostaggio di logiche premianti fedeltà e riconoscenza, più che merito e visione. I manager sanitari in gran parte dei casi si adattano a ogni cambio di regime, alcuni con stile, altri in modo più sguaiato, passando senza colpo ferire dalle cene del camoscio di ex potenti piddini alla militanza leghista o alla fiamma del casolare fraterno. Ma anche questa adattabilità mutuata dai grand commis, in più d’uno tra i direttori delle Asl e delle altre aziende sanitarie sta mostrando limiti sempre più nervosi con segnali che, anche in questa circostanza, sembrano voler essere sopiti da una patetica e a tratti ridicola propaganda puntualmente propalata dai trombettieri di regime.

Blitz da gagà

Camicia a righe fuori dai pantaloni bianchi, occhiali da sole, incedere da passeggiata lungomare, l’autoproclamatosi sindaco della sanità si avvia nella canicola domenicale al blitz che, ça va sans dire, impone venga ripreso in ogni sua fase, ovvero il colloquio con un’impiegata e la falcata imperiale e solitaria lungo un corridoio che si suppone di un reparto. Roba già vista, fin dai tempi di Raffaele Costa, iniziative che non hanno mai portato nessun beneficio per operatori e cittadini. Populismo un tanto al chilo buono per qualche gazzettiere in servizio permanente effettivo. Il tutto accompagnato da una colonna sonora che già nel titolo, “To Arms!”, rende bene l’idea che l’assessore ha della sua missione.

Il blitz dell'assessore

“Ciao a tutti, visto che la domenica mi annoio ho iniziato una serie di sopralluoghi a sorpresa”, scrive pago della missione oltre le linee nemiche dell’erbacce rinsecchite all’esterno e con sprezzo del pericolo dato dalla temperatura all’interno troppo alta. Lo verga nella chat dei direttori generali che rende edotti di come si può scacciare la noia anche senza andare in spiaggia o restando in giardino, magari studiando qualche dossier che nella sua materia certo non mancano. Ma, attenzione, “senza dirvi quale” ospedale ha ispezionato.

Rivelerà il segreto appena più tardi con il video postato sui social. E non bisognerà aspettare molto altro tempo per registrare la forte delusione e pure un po’ di rabbia da parte dei dipendenti dell’ospedale in questione, quello di Lanzo, mortificati per tutti quei rilievi evidenziati a dispetto del loro impegno. Clima pesante pure tra non pochi amministratori locali abituati a ben altre posture politiche rispetto a quella che tra coloro che non apprezzano questo genere di approccio c’è chi la liquida come performance da gagà del Monferrato.

Il sindaco della Sanità

La questione è, però, assai più seria dell’abbigliamento e dei video. Riguarda il ruolo, le competenze e i limiti della funzione che l’ex sindaco di Casale Monferrato ricopre nella giunta di Alberto Cirio. Non spetta a lui, come a nessun altro assessore, sostituirsi a figure che hanno le conoscenze e lo status per verificare se le sedie vanno bene dove stanno, senza dare disposizioni di spostarle non sapendo che così facendo magari si blocca una via di fuga.

Se proprio vuole fare i blitz, un assessore magari sarebbe utile lo facesse insieme a chi, nei vari settori dall’edilizia alle questioni più strettamente cliniche, può dare il suo apporto qualificato. Ma lui, il giovane politico cui molti avevano dato credito e fiducia proprio per essere staccato da certe logiche di potere e confidato facesse tesoro dell’esperienza da sindaco senza incorrere nell’errore di mutuarle sic et simpliciter nel nuovo ruolo, sembra immerso in una perenne campagna di propaganda. Perché possiamo dirlo, con la consueta franchezza, che appellarsi “sindaco della Sanità” (insieme alla caterva di hashtag che accompagna la sua comunicazione: #SaluteUniversale, #PiemonteinTesta) è una puttanata sesquipedale? Lo capirà, Riboldi, quando dovrà fare delle scelte scontrandosi con logiche di campanile e interessi di municipio.

Tumulti tra i direttori

Nel frattempo tra i direttori generali già guardinghi e un po’ basiti per la vicenda del loro collega Schael, monta rapidamente il nervosismo per queste trovate. C’è chi, non a torto, vede i blitz come una mancanza di fiducia nei loro confronti. Basterebbe la sola telefonata per chiederne la presenza e tutto cambierebbe. Invece qualcosa potrebbe cambiare e pure in fretta se a fronte dell’ultimatum dato dal capo politico della sanità ai manager sul decoro e gli interventi da fare negli ospedali, pena applicare il metodo attuato con il loro collega tedesco, dalle Asl prenderanno ad arrivare al grattacielo i conti per le manutenzioni che facilmente supererebbero la quarantina di milioni. Soldi che in cassa non ci sono.

C’è, invece, un clima a mezza via tra la battaglia del grano a torso nudo e l’orchestrina del Titanic che la sanità piemontese non può permettersi. Così come non è accettabile quel silenzio, seguito alla roboante defenestrazione annunciata del commissario della Città della Salute. Possibile che l’assessore non si senta in dovere di dare spiegazioni e che non sia incalzato a darle? La vicenda è emblematica di quei limiti che l’uomo, al quale Cirio ha affidato la delega più importante e complessa, non di rado mostra insieme ai proclami roboanti unisce spesso interventi che scavalcano quella catena che rappresenta la polizza assicurativa di un sistema per cui ognuno svolge il proprio ruolo.

Quello dell’assessore, non da oggi e non diversamente da ieri, è ben definito. Contempla, innanzitutto e soprattutto quello della programmazione. E in questo ambito le risposte chiare, concrete e possibilmente rapide non possono non riguardare proprio il presente e il futuro della più grande azienda ospedaliera. Risposte non per incassare il plauso dei sindacati o di altri poteri, ma semplicemente e doverosamente perché si devono ai cittadini.