RIFORME & CONTRORIFORME

Lega: "Senato delle Regioni". Salvini riparte da Renzi

Alla Camera la proposta di legge del capogruppo Molinari. Modello tedesco per Palazzo Madama eletto dai Consigli regionali. Difficilmente diventerà legge, ma è un messaggio politico agli alleati e al partito. "L'ex premier del Pd aveva obiettivi opposti ai nostri"

Il ritorno al futuro della Lega parte dal suo storico ideologo Gianfranco Miglio e ambisce ad arrivare al federalismo compiuto con un Senato delle Regioni.

Un percorso più guardando al solito mito che alla difficile meta, quello tracciato dalla proposta di legge che ha come primo firmatario il capogruppo a Montecitorio Riccardo Molinari. È appena giunta alla Camera prendendo a svolgere la sua missione più semplice, ma non certo irrilevante di atto politico in un momento caldo per le riforme così come per le marcature tra gli alleati del centrodestra.

Un approdo in commissione, ovvero l’avvio di un iter lungo e complesso com’è quello delle riforme costituzionali, non pare essere messo in conto, almeno a breve, dagli stessi leghisti che hanno sottoscritto il testo. I quali, tuttavia, con questa iniziativa non solo segnano la loro diversità rispetto Fratelli d’Italia e Forza Italia, ma in qualche modo rimettono la barra del partito di Matteo Salvini su una rotta che pareva se non perduta, certo trascurata. O almeno ci provano.

Dalla Padania alla Germania

Affonda ai tempi della Padania e attinge alla Germania dei Lander lo schema che il parlamentare piemontese a capo dei deputati leghisti ha preso a disegnare appena dopo il congresso e la mozione polpettone dov’erano finite dentro l’Europa, l’autonomia e lo stesso federalismo depositandone il risultato alla Camera lo scorso 21 maggio sotto il titolo di “Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti la composizione e le funzioni delle Camere e l’istituzione del Senato delle Regioni”.

Adesso la proposta di legge è pubblicata e l’approssimarsi del rito di Pontida che si celebrerà tra poco più di un mese trova un ulteriore immagine sacra, com’è quella del federalismo, da ostendere a rassicurazione di quei militanti ed elettori lungo la via della delusione che già passa sul futuro ponte di Messina, così come ad avviso per l’alleato meloniano che non c’è solo il premierato da discutere.

Materie non Lep alle Regioni

Modello tedesco, con un Senato costituito da rappresentanti delle Regioni in numero proporzionale agli abitanti e competenze legislativa diversificata rispetto alla Camera. Materie inerenti, appunto le regioni, e un mandato per gli eletti legato alle assemblee regionali che li dovranno nominare, con la salvaguardia la stabilità del Governo lasciando il voto di fiducia prerogativa di Montecitorio. Molinari, come spiega allo Spiffero, nella stesura del testo è andato anche oltre legando a doppio filo questa futuribile riforma a quella più concreta, pur tra mille difficoltà, dell’autonomia. “Le materie attualmente concorrenti, non sottoposte ai Livelli essenziali di prestazione, oggetto delle attuali trattative sull’autonomia, nel testo vengono assegnate tutte 23 alle Regioni”.

Diversi da Matteo (l'altro)

Modello tedesco sì, ma con più di un accento fiorentino, vien da dire ricordando il superamento del bicameralismo perfetto perseguito dall’allora premier Matteo Renzi che sul successivo referendum si giocò tutto e perdendo lasciò Palazzo Chigi. Un accostamento che non garba molto alla Lega e che Molinari riduce al solo “differenziare i compiti dei due rami del Parlamento”, ma non oltre perché quella dell’attuale leader di Italia Viva “era una riforma contro l’autonomia, prevedendo le competenze delle Regioni contemplando anche il potere sostituivo dello Stato, a parte un diverso sistema di elezione dei componenti del Senato. Se vogliamo, l’opposto di quanto prevediamo noi”.

Verso Pontida

Un distinguo che effettivamente c’è, ma che dalla Lega viene rimarcato in maniera decisa, quello rispetto alla riforma che costò cara all’attuale senatore di Rignano. Un rischio che è ben lontano dal palesarsi per la proposta di Molinari che oltre alla sua firma ne porta molte altre tra cui quelle di Igor Iezzi, Alberto Bagnai, Simona Bordonali, Dimitri Coin, Laura Cavandoli, Domenico Furgiuele, Edoardo Ziello in un fronte che rimanda con evidenza a quella parte delle Lega più ancorata ai valori fondativi da custodire anche con iniziative il cui risultato concreto può restare incerto, ma sicuro è il messaggio politico dentro e fuori il partito. La Lega non abbandona lo storico caposaldo del federalismo, questo il senso della proposta di legge facilmente tramutabile in fiche da mettere sul tavolo delle riforme che si riaprirà in autunno. Dopo la pausa estiva e dopo il rito di Pontida nella cui liturgia potrebbe tornare meno annebbiata rispetto agli ultimi anni l’immagine del Phanteon leghista con le idee di Gianfranco Miglio. Farle coesistere con quelle di Roberto Vannacci è un altro dei problemi.