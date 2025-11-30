ECONOMIA DOMESTICA

Il Capitale del compagno Farinetti: altri 75 milioni per rilanciare Eataly

Un'operazione finanziaria per rafforzare il brand, con nuove aperture in Usa, Canada e negli aeroporti, oltre all’espansione del concept Eataly Caffè. Il guru di Alba celebrato come visionario nonostante perdite ingenti e la cessione della maggioranza a Investindustrial

Oscar Farinetti, l’uomo che si è autoproclamato ambasciatore del cibo italiano, il “mercante di utopie” che ha incantato il mondo con Eataly, è davvero il genio visionario che tutti celebrano? Oppure è un abile affabulatore, capace di trasformare sogni gastronomici in operazioni finanziarie discutibili, lasciando dietro di sé una scia di perdite, polemiche e promesse non mantenute? La recente notizia dell’aumento di capitale di Eataly da 75 milioni di euro, approvato all’unanimità dagli azionisti, ci offre l’occasione per scavare nel mito di Farinetti, tra successi strombazzati e ombre ben nascoste. Una storia che ha più sapori di un mercato italiano: c’è il dolce della retorica, l’amaro delle perdite e un retrogusto di privilegi politici che non passa inosservato.

Concessioni generose

Correva l’anno 2007 quando Eataly aprì i battenti a Torino, nel cuore del complesso del Lingotto. Undicimila metri quadrati concessi gratuitamente per 60 anni dall’allora sindaco Pd Sergio Chiamparino, in cambio di una ristrutturazione da 6 milioni di euro. Un affare d’oro per Farinetti, che si presentò da solo al bando del Comune. “Gliel’hanno cucito un po’ addosso?”, chiese provocatoriamente Report. La risposta di Farinetti fu un capolavoro di retorica: “Direi di no. Lei vede la parte negativa di una cosa bellissima”. Bellissima, certo, ma per chi? Non per i piccoli produttori, strozzati da fee d’ingresso per entrare negli scaffali di Eataly, né per i dipendenti, che nel 2019 denunciavano stipendi da 800 euro al mese per 40 ore settimanali, contratti di apprendistato e straordinari non pagati. E neanche per gli investitori, visto che Eataly, tra il 2020 e il 2022, ha bruciato 100 milioni di euro. Un consulente economico della trasmissione Rai lo disse senza mezzi termini: “Perde un sacco di soldi”.

Eppure, il mito di Farinetti resiste. Con il suo carisma e la narrazione di un’Italia gastronomica da esportare, ha convinto tutti: dai sindaci alle banche, dai fondi di investimento ai consumatori. Ma dietro la patina del Made in Italy si nasconde una realtà meno romantica: un’azienda che, per sopravvivere, ha dovuto cedere il controllo a Investindustrial di Andrea Bonomi nel 2022, con un’iniezione di 200 milioni di euro e l’acquisto del 52% delle quote. Farinetti, che un tempo controllava il 60% tramite Eatinvest, ha dovuto fare un passo indietro, lasciando il timone a un fondo che ora detta legge.

75 milioni per salvare il sogno?

L’ultima mossa di Eataly è un aumento di capitale da 75 milioni di euro, da erogarsi in due tranche: metà entro il 30 novembre 2025, l’altra entro il 30 giugno 2026. L’obiettivo, stando alle parole ufficiali, è “consolidare la posizione di Eataly nei mercati di riferimento” e sostenere l’espansione con il nuovo format Eataly Caffè e aperture nel travel retail. Nuovi store sono previsti in Nord America (Philadelphia, Toronto, West Palm Beach) e un’espansione a New York con un Eataly Caffè a Lexington Avenue. Non solo: entro fine 2025, Eataly aprirà uno store all’aeroporto di Linate, aggiungendosi a quelli di Schiphol, Parigi (Orly e Charles de Gaulle) e New York JFK. Nel 2026, un altro spazio firmato Eataly sorgerà all’aeroporto di Torino, grazie a un accordo con Autogrill e Sagat per un’area di 500 metri quadrati.

Andrea Cipolloni, ceo di Eataly, non nasconde l’entusiasmo: “Il format Eataly Caffè, progettato dopo l’ingresso di Investindustrial, ha avuto un grande successo. Grazie a questo aumento di capitale, accelereremo l’espansione internazionale”. Ma è davvero tutto oro quel che luccica? O siamo di fronte all’ennesimo tentativo di tappare le falle di un modello di business che, nonostante il fascino, non ha mai smesso di perdere soldi?

Fico: la “Disneyland del cibo” si è sgonfiata

Se Eataly è il fiore all’occhiello di Farinetti, Fico (Fabbrica Italiana Contadina) è la sua più grande débâcle. Annunciato come la “Disneyland del cibo italiano”, Fico avrebbe dovuto attirare 6 milioni di visitatori all’anno su 100 mila metri quadrati di terreni del Centro Agroalimentare di Bologna, conferiti a un fondo (Pai) per 60 milioni di euro. Investitori come Coop Alleanza 3.0, Cna, Camera di Commercio e banche hanno versato 180 milioni, mentre Farinetti ha contribuito con un solo milione. Risultato? Perdite per 25 milioni in cinque anni, un patrimonio netto negativo per 977 mila euro nel 2024 e una chiusura annunciata a fine 2023.

Dalle ceneri di Fico è nato Grand Tour Italia, un progetto che promette degustazioni, osterie tipiche e corsi di cucina per celebrare le venti regioni italiane. Ma gli investitori, che hanno visto i loro capitali andare in fumo, come recupereranno le perdite? La risposta sembra arrivare da un cambio di destinazione d’uso del terreno, ora destinato a un progetto immobiliare con 2.500 nuovi alloggi e uno stadio temporaneo per il Bologna Fc. Un’operazione che puzza di salvataggio.

Un amico di potere: il tandem Farinetti-Renzi

Non si può parlare di Farinetti senza menzionare il suo rapporto con la politica, in particolare con Matteo Renzi. Nel 2015, durante l’Expo di Milano, Eataly si aggiudicò senza gara la gestione dei venti ristoranti regionali del padiglione Italia, sotto la supervisione del commissario Giuseppe Sala. Condizioni? Un contributo del 5% sugli incassi (contro il 12% chiesto agli altri ristoratori) e spese per luce, acqua e celle frigorifere coperte da Expo. Un esposto dell’Autorità Nazionale Anticorruzione fu archiviato, ma il caso sollevò più di un sopracciglio.

Nello stesso periodo, un altro episodio curioso: l’Icif, scuola di cucina che aveva osato competere con Eataly per l’Expo, fu sottoposta a una verifica fiscale di due anni, culminata in un sequestro cautelativo dei beni. Le accuse caddero, ma il messaggio sembrava chiaro: non sfidare il “guru”. E quando nel 2014 partì il progetto Fico, la Regione Emilia-Romagna, con Renzi al governo, finanziò i “Ficobus” per 4 milioni di euro. Farinetti, che si vanta di non aver mai ricevuto contributi pubblici, sembra però aver sempre avuto amici nei posti giusti.

Le ombre del passato

Anche il passato di Farinetti non è privo di ombre. Suo padre, Paolo, partigiano celebrato, fu condannato nel 1946 per ricettazione, legato a un furto di paghe destinate agli operai Fiat. Riabilitato nel 1960, certo, ma è un dettaglio che aggiunge una sfumatura al mito dell’imprenditore puro e idealista. E poi c’è la vendita di Unieuro, la catena fondata dal padre, che fruttò a Farinetti 528 milioni di euro nel 2004. Quei soldi furono il trampolino di lancio per Eataly, ma anche il segnale di un talento innato: trasformare opportunità in oro, spesso con l’aiuto di connessioni strategiche.

Un brand in mano a Investindustrial

Oggi Eataly non è più il sogno di Farinetti, ma un asset di Investindustrial, che ha rilevato il 52% nel 2022 con un investimento di 340 milioni (200 di aumento di capitale e 140 per l’acquisto di quote). L’obiettivo era azzerare l’indebitamento e finanziare l’espansione globale, ma i conti parlano chiaro: nel 2021, Eataly ha chiuso con una perdita netta di 31 milioni di euro e un fatturato di 464 milioni, in ripresa rispetto al 2020 ma lontano dai 521 milioni del 2019 pre-Covid.

Il nuovo format Eataly Caffè, celebrato da Cipolloni, è un tentativo di reinventarsi, ma le difficoltà restano. Andrea Rasca, ex collaboratore di Farinetti, ha raccontato a Report di come il management di Eataly abbia spinto verso prodotti più industriali in Giappone, tradendo la missione originale. Rasca, dimessosi dopo il successo del primo store giapponese, ricorda le parole di Farinetti: “Ho fatto una cazzata”. Un’ammissione che, però, non sembra aver insegnato molto.

Visionario o opportunista?

Farinetti è un maestro nel vendere sogni: ha portato il cibo italiano nel mondo, ha creato un brand iconico e ha saputo circondarsi di alleati potenti. Ma il suo successo è stato costruito su concessioni pubbliche, accordi opachi e un modello di business che, senza l’intervento di Investindustrial, sarebbe probabilmente collassato sotto il peso delle perdite. I piccoli produttori, i dipendenti e gli investitori di Fico hanno pagato il prezzo delle sue “utopie”. E mentre Eataly si prepara a nuove aperture, la domanda resta: quanto di questo impero è davvero merito di un genio visionario, e quanto è il risultato di un sistema che ha favorito un “mercante” abile a navigare tra politica e finanza? Oscar Farinetti è senza dubbio un fenomeno, ma forse non il guru che vorrebbe essere. È piuttosto un illusionista, capace di trasformare un ex fabbrica di vermouth in un mito globale, ma a costo di lasciare per strada chi ha creduto nelle sue promesse. E mentre Eataly prova a rilanciarsi con i suoi caffè e i suoi store negli aeroporti, il sapore di questa storia resta agrodolce. Nel frattempo, il “mercante di utopie” continua a vendere il suo sogno. Ma a che prezzo?