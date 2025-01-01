Ketamina in acqua per sfuggire ai controlli, arrestato

Il forte odore di marijuana che è uscito dal camper quando ha abbassato il finestrino per consegnare i documenti ai carabinieri, nel corso di un controllo, ha portato i militari a perquisire il mezzo e ad arrestare un giovane di 26 anni a Giaveno (Torino), condotto in carcere a Torino. Il giovane è stato controllato lo scorso 8 agosto, nell'ambito di servizi finalizzati proprio al contrasto dello spaccio di stupefacenti. Il giovane guidava in via Vittorio Emanuele II, a poco meno di un chilometro dalla caserma dei carabinieri. In camper gli hanno trovato 103 grammi di marijuana, 0,5 grammi di resina di marijuana, 2 grammi di ketamina in polvere nascosta in un padellino, quasi 4 litri d'acqua contenente ketamina disciolta e un bilancino di precisione. La particolare modalità di trasporto della ketamina, sciolta in delle bottiglie d'acqua verosimilmente per eludere eventuali controlli e destinata all'assunzione per via orale, secondo quanto riferiscono i militari stessi, "conferma un metodo di somministrazione tra i più comuni in contesti aggregativi di festa. La sostanza infatti, provoca un'alterazione della realtà e della percezione del dolore inducendo alla ricercata sensazione di distacco mentale. Lo sviluppo rapido alla tolleranza post-consumo, comporta un aumento progressivo delle dosi per raggiungere gli effetti desiderati".