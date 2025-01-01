Viabilità, nel 2029 pronta la variante di Demonte

La Giunta regionale del Piemonte ha espresso l'assenso all'Intesa Stato-Regioni per la localizzazione e l'approvazione del progetto definitivo della variante di Demonte sulla statale 21 del Colle della Maddalena, nel Comune di Demonte (Cuneo). Progettata da Anas, l'opera - come si legge in una nota - "prevede una variante stradale di 2,7 chilometri per deviare il traffico pesante dall'abitato, migliorando la sicurezza, riducendo i tempi di percorrenza e abbattendo l'inquinamento atmosferico e acustico". "Dopo il via libera arrivato dall'Europa - spiega il presidente della Regione, Alberto Cirio - questo passaggio è un ulteriore avanzamento verso la realizzazione della Variante di Demonte. Parliamo di un intervento che i cittadini della Valle Stura attendono da tempo e che oggi è finalmente vicino a diventare realtà. Quest'opera - ha aggiunto il presidente - toglierà il traffico pesante dal centro abitato, renderà più sicuri gli spostamenti, ridurrà l'inquinamento e restituirà qualità alla vita quotidiana di chi vive e lavora qui". I prossimi passaggi prevedono la chiusura della Conferenza dei servizi a settembre 2025, l'aggiudicazione del bando per il progetto esecutivo nell'estate del 2026 per poi procedere con l'avvio dei lavori che dureranno tre anni. L'assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture, Marco Gabusi, parla di "passaggio decisivo per un'opera attesa da anni, strategica per la viabilità della Valle Stura e fondamentale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Con questo via libera possiamo finalmente passare alla fase operativa". Infine l'assessore regionale alla Montagna e all'Urbanistica, Marco Gallo: "Dopo anni di attesa, un passo decisivo per togliere il traffico pesante dal cuore del paese: liberare il centro abitato dal passaggio dei mezzi pesanti significa restituire ai cittadini un paese più sicuro, vivibile e attrattivo. È un intervento che migliorerà la vita della comunità e allo stesso tempo creerà nuove opportunità per il territorio e per l'economia locale".