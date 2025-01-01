Confagricoltura, più attenzione a frutta, mais e legno

"Frutta, mais e legno Sono i principali settori al momento non adeguatamente presi in considerazione dal disegno di legge 'Coltivaitalia' ,approvato dal Consiglio dei Ministri a fine luglio e collegato alla prossima legge di bilancio". E' quanto scrive in una nota Confagricoltura Cuneo. "Riconosciamo l'impegno del Governo nel sostenere lo sviluppo e la competitività dell'agricoltura italiana con le misure in materia di semplificazione burocratica, incentivi all'innovazione tecnologica, sostegno all'agricoltura di precisione e promozione dell'export - si legge in una nota - ma allo stesso modo rileviamo come per alcuni comparti strategici del settore primario della provincia di Cuneo servano ulteriori e adeguate misure di sostegno". Il presidente di Confagricoltura Cuneo, Enrico Allasia, evidenzia la necessità di alcuni correttivi al Ddl che, con uno stanziamento complessivo di un miliardo di euro distribuito nel periodo 2026-2028, mira a rafforzare l'autonomia produttiva dell'agricoltura italiana, sostenendo in modo strutturale alcune filiere agroalimentari del Paese.