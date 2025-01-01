Fuga di gas a Vercelli, persone evacuate

Un palazzo è stato evacuato questa mattina in via Birago a Vercelli per una fuga di gas. Giunto sul posto, il personale dei vigili del fuoco ha riscontrato, tramite apposita attrezzatura da campionamento, un'importante perdita proveniente da un appartamento situato all'ultimo piano di un condominio. Le squadre intervenute hanno quindi evacuato l'intera zona dalla presenza di residenti e passanti, e contemporaneamente ha fermato la fuoriuscita di gas con l' ausilio dell'azienda fornitrice del servizio. Sul posto presente anche personale del 118 per la presa in cura di alcune persone evacuate.