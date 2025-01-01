LA SACRA RUOTA

Stellantis rimbalza in Borsa (con il paracadute del Pnrr)

L'annuncio di nuovi incentivi ministeriali (597 milioni) per l'acquisto di veicoli elettrici rivitalizza il titolo che torna sopra gli 8 euro, a fronte di un sottoindice europeo del settore auto che segna +0,44%. Ma la valutazione resta "neutral": obiettivo 9 euro

Seduta frizzante per Stellantis, che a Piazza Affari mette in tasca un +1,54% e torna a superare la barriera degli 8 euro per azione. Un rimbalzo che stacca il passo rispetto al sottoindice europeo dell’auto, fermo a un più modesto +0,44%. Dal parterre di Borsa spiegano che a dare la spinta è il debutto dei nuovi incentivi ministeriali per le elettriche: 597 milioni di euro pescati dal Pnrr, pronti a sostenere un mercato italiano fiacco come non mai.

Banca Akros, pur stimando che la Penisola pesi solo per il 7-9% del fatturato del gruppo, vede nella mossa del governo una boccata d’ossigeno per il comparto. Nessuna fiammata d’entusiasmo però: la raccomandazione resta “neutral” e il target price a 9 euro, cioè un 11% di potenziale sopra i livelli attuali.

Il contesto, del resto, non invita a brindare. L’automotive fa i conti con domanda in calo, transizione all’elettrico più accidentata del previsto e le turbolenze della guerra commerciale. Per Stellantis, dopo un timido segnale di ripresa a inizio anno, la strada resta in salita. Luglio ha segnato un -12,1% di immatricolazioni in Italia (meglio di giugno ma peggio del mercato complessivo, -5,1%). La quota nazionale si ferma al 26%, in calo rispetto al 28,1% di un anno fa ma in recupero dal 24,5% del mese precedente.

Nella trimestrale di fine luglio il neoamministratore delegato Antonio Filosa ha messo le carte in tavola: “Sistemare ciò che non funziona e valorizzare ciò che va”. Facile a dirsi, più complicato a farsi, con ricavi in discesa e una perdita nel primo semestre. Filosa però assicura che il fondo è stato toccato e che da qui si potrà solo risalire.

Le guidance, riattivate dopo lo stop di aprile per il caos dazi, parlano di “miglioramento sequenziale”: ricavi in aumento, margine operativo adjusted nella parte bassa delle singole cifre e free cash flow industriale in recupero. Ma il sospetto, tra gli addetti ai lavori, è che senza altri paracadute pubblici il rimbalzo rischi di trasformarsi in un atterraggio brusco. E qui entra la politica: perché se da un lato Palazzo Chigi non perde occasione per richiamare Stellantis a “restare italiana”, dall’altro non lesina aiuti e incentivi. Un gioco delle parti che ricorda più una partita a scacchi truccata che un vero confronto industriale. Nel frattempo, i soldi pubblici fanno da stampella, e il mercato – almeno per ora – applaude.