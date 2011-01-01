FINANZA & POTERI

Fare del bene paga (alla banca). San Carlo e l'Intesa sociale

Dalle mense per indigenti ai musei, dalle coperte ai fondi per il volontariato: il gruppo guidato da Messina rafforza il profilo etico, mentre i suoi bilanci strabordano di profitti, dimostrando che la beneficenza è anche un affare da non sottovalutare

Intesa Sanpaolo non è solo la prima banca italiana: è anche una macchina da utili stellari che, mentre macina margini da record, trova il tempo – e il modo – di indossare l’abito buono del “cuore grande”. Nel primo semestre 2025, sotto la regia di Carlo Magno, al secolo Carlo Messina, il gruppo ha superato già diversi obiettivi del Piano di Impresa 2022-2025, confermandosi “protagonista” nell’impact banking.

Questa volta, il bollettino trionfale si concentra sul sociale, con una precisione da ragionieri del bene. Il progetto “Cibo e riparo per le persone in difficoltà” ha messo insieme tra il 2022 e metà 2025 ben 60,3 milioni di interventi, 20% sopra l’obiettivo di piano. Dentro la scatola: 49,1 milioni di pasti, 4,3 milioni di posti letto, 6,3 milioni di farmaci e 621 mila capi di abbigliamento. E se il pane e le coperte sono importanti, il denaro non manca: il social lending ha erogato 23,4 miliardi di euro dal 2022 (94% del traguardo di 25 miliardi), con 3 miliardi solo nei primi sei mesi 2025. Dentro questo fiume di credito: 143 milioni per il terzo settore e 53 milioni via Fund for Impact a famiglie e persone vulnerabili.

Sul fronte occupazione, il programma “Giovani e Lavoro” ha raccolto oltre 2.200 candidature nel primo semestre 2025, formando o avviando 480 giovani. Dal 2019 il conteggio sale a 5.350 persone e 2.480 aziende partner, affiancate dalle iniziative “Generation4Universities” e “Digital Restart”. L’inclusione educativa si traduce in 2.600 scuole e 18.000 studenti coinvolti nei primi sei mesi del 2025; dal 2022 il totale sfiora 6.400 scuole. “Futura”, con Save the Children, Forum Disuguaglianze e Diversità e Yolk, ha dato percorsi di crescita a 350 ragazze e giovani donne, tra cui 50 giovani madri.

Poi c’è il capitolo cultura, un terreno dove la banca gioca da “mecenate 2.0”: 40 mila opere d’arte in portafoglio, quattro sedi delle Gallerie d’Italia (Milano, Napoli, Torino, Vicenza), guidate dal torinese Michele Coppola, e 420 mila visitatori nel primo semestre 2025, di cui 77 mila bambini e 4.900 persone con disabilità nei 380 percorsi dedicati. Dal 2022 il pubblico tocca i 2,3 milioni. In più, 187 opere prestate per 39 mostre in Italia e all’estero.

Tutto questo rientra nella cornice Esg, sigla che sta per Environmental, Social and Governance: in soldoni, la griglia di parametri con cui oggi si misura quanto un’azienda “fa bene” all’ambiente, alla società e a se stessa (governandosi bene). Tradotto per i non iniziati: un passaporto morale per il capitalismo moderno, capace di far passare in secondo piano – almeno nelle brochure – le cifre sugli utili record. Per Intesa, il piano Esg vale 1,5 miliardi di euro entro il 2027, con 0,8 miliardi già spesi tra il 2023 e metà 2025 e mille persone dedicate alla sostenibilità. Cifre che, lette in controluce, sono anche un perfetto spot per il “banchiere buono” in tempi di disuguaglianze.

La morale? Che sia genuina filantropia o chirurgia d’immagine, il risultato è lo stesso: Intesa Sanpaolo riempie i bilanci di utili e le conferenze stampa di cifre da welfare parallelo. Un risiko bancario dove la banca piazza bandierine sulla mappa del sociale e dell’arte, ma il bottino vero – quello degli utili – resta ben saldo nei propri forzieri.