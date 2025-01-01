Piemonte, pubblicate graduatorie per voucher scuola 2025-26

Gli uffici regionali del Piemonte hanno concluso le procedure per l'assegnazione del voucher scuola, il contributo alle famiglie degli studenti per sostenere le spese dell'istruzione scolastica dell'obbligo. Le domande pervenute sono 115.743, di cui 4.906 per il voucher A, che copre le spese d'iscrizione e frequenza alle scuole paritarie, e 110.837 per il voucher B, per le spese relative a libri di testo, materiali per lo studio e le attività didattiche del piano formativo, trasporti. Le domande ammesse per il voucher A sono 4.591, di cui 2.968 risultano finanziate per l'importo di 4.478.445 euro. Le domande ammesse per il voucher B sono 108.529, di cui 42.284 sono finanziate per l'importo totale di 14.667.124 euro. Sono quindi finanziate le domande per il voucher B fino a quelle di chi ha un valore Isee pari a 7.504 euro (95 euro in più rispetto lo scorso anno), mentre la soglia raggiunta per il voucher A è 18.808 euro (517 euro in più rispetto allo scorso anno). Il voucher scuola conta su una dotazione finanziaria complessiva di 19 milioni di euro, grazie all'integrazione tra risorse regionali e contributo statale per i libri di testo. I contributi saranno erogati in ordine di graduatoria, fino a esaurimento delle risorse disponibili. L'importo sarà reso disponibile sulla tessera sanitaria in tempo utile per gli acquisti dei beni o dei servizi. Entro il 5 settembre, i beneficiari riceveranno da Edenred Italia una e-mail con il Pin e tutte le informazioni necessarie per utilizzare il voucher. Per verificare la posizione della propria domanda, consultare le graduatorie pubblicate sul sito web della Regione Piemonte alla pagina: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-l avoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2025-2026 oppure collegarsi al portale PiemonteTu, sezione Istruzione, all'indirizzo https://secure.sistemapiemonte.it/asturd/home scegliendo l'opzione "verifica stato domanda".