POLITICA & SANITÀ

Pronto Soccorso in affanno. Medici gettonisti fino al 2028

Lo stop alle coop scattato a fine luglio, in realtà è aggirato da più di una proroga. Il Piemonte cerca i liberarsi dal primato di regione con il maggior numero di dottori esterni. Un emendamento di maggioranza al Ddl allunga di tre anni il ricorso agli esterni

Anche il pugno di ferro del ministro della Salute contro i gettonisti dovrà vestirsi di velluto di fronte alla dura realtà. Orazio Schillaci non demorde dal proposito i ridurre pressoché a zero la presenza delle cooperative e elle società di servizi negli ospedali quali fornitori di medici e infermieri, ma l’operazione potrebbe facilmente avere tempi ben più lunghi da quelli prefissati dal dicastero di Lungotevere Ripa. Questo, almeno per quanto riguarda la prima linea degli ospedali, ovvero i Pronto Soccorso dove in pressoché tutte le regioni il personale medico è insufficiente e a questa carenza si sopperisce, da tempo, proprio con i medici a gettone.

Piemonte il più "gettonato"

In Piemonte dove si sta cercando a fatica di liberarsi dal non invidiabile primato di regione con il maggior numero di gettonisti, non sono rari i Pronto Soccorso che si reggono totalmente grazie a professionisti esterni.

Passare in pochi mesi da questa situazione a quella indicata dal ministro, sia pure facendo leva su contratti libero professionali stipulati con il singolo medico tagliando fuori le cooperative, ad oggi, pare una soluzione applicabile solo in parte. Tant’è che a fronte della linea di confine segnata da Schillaci allo scorso 31 luglio per bloccare ogni ulteriore contratto, non sarebbero poche le proroghe attivate dalle Asl proprio per evitare di ridurre l’attività nei Dea, soprattutto in un periodo come quello estivo dove complice il caldo torrido aumentano gli accessi, specie di persone fragili e anziani.

E se la situazione di questi giorni viene retta finora bene dal sistema dell’emergenza-urgenza piemontese non è certo la prospettiva dei mesi invernali con l’arrivo dell’influenza a rendere meno preoccupante il quadro legato alla scarsità di camici bianchi, cui si deve quasi sempre far fronte anche con la rinuncia alle ferie da parte di molti professionisti dipendenti.

L'emendamento

Un quadro, come si diceva, comune sia pure con alcune differenze da Nord a Sud. Tanto da indurre la stessa maggioranza di governo a presentare un emendamento al disegno di legge sulle prestazioni sanitarie, attualmente all’esame della Commissione Affari Sociali della Camera, per dilatare non poco i tempi dell’uscita definitiva dei gettonisti dagli ospedali e, in particolare, dai Pronto Soccorso.

La proposta di modifica del testo, una tra le 366 depositate, prevede la possibilità per le aziende sanitarie di affidare i servizi di emergenza-urgenza anche a soggetti esterni, cioè a privati.

L’emendamento fissa anche un termine fino al quale questi affidamenti potranno essere ripetuti ed è quello del 30 giugno 2028. Ancora tre anni in cui poter fare conto sui medici forniti da cooperative e società di servizi, pur nel rispetto delle linee guida con cui vengono fissati requisiti e prezzi dei servizi. Un aspetto molto importante quest’ultimo, che era stato già affrontato dal ministero con indicazioni precise sui costi massimi, dopo che per anni quella dei gettonisti era stata una vera e propria giungla di prezzi, spesso molto elevati, dove le Regioni avevano poco spazio di manovra in assenza di un tetto unico per tutto il territorio nazionale.

Poche alternative

È pur vero che l’intendimento dell’emendamento pare rivolto più ai contratti libero professionali con i singoli medici, anziché a quelli delle cooperative, ma è altrettanto vero che questa possibilità che già oggi c’è non ha dato i risultati sperati, presentando anche alcuni aspetti potenzialmente critici. Se, per esempio, è vero che un contratto diretto con il libero professionista assicura la sua presenza nella struttura cui viene assegnato e altrettanto vero, come si fa notare in più di un caso, che nell’eventualità di una sua assenza non si può contare sul rincalzo invece offerto da chi gestisce un numero notevole di medici.

La stessa formulazione dell’emendamento in cui si ricorda che restano pienamente valide le regole già previste nel testo originario, sembra comunque lasciare non poco spazio in sede di un più che probabile accoglimento della modifica a maglie decisamente meno strette rispetto a quelle previste dal ministro. Una scelta pressoché obbligata se non si vuole mettere a rischio la prima linea degli ospedali.