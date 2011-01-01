ECONOMIA DOMESTICA

E anche oggi decidiamo domani. Ilva, tutto rinviato a settembre

L’intesa siglata al Mimit lascia irrisolti i nodi cruciali: nessuna tempistica per i forni elettrici, né sulla localizzazione del polo Dri. La Puglia attende, mentre il Piemonte teme per il futuro di Novi Ligure, Racconigi e Gattinara. Incertezze anche su Genova - DOCUMENTO

Un altro giorno, un altro rinvio. L’intesa sulla decarbonizzazione dell’ex Ilva di Taranto, firmata questa sera al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è un mezzo passo avanti avvolto in una nebbia di incertezze. Tutte le amministrazioni, nazionali e locali, hanno messo la firma, ma il documento è un guscio vuoto: niente tempi per il passaggio ai forni elettrici, niente decisione su dove piazzare il polo Dri per il preridotto, indispensabile per la svolta green. Tutto rinviato, guarda caso, a dopo il 15 settembre, quando scadranno le offerte vincolanti della nuova gara. E mentre Taranto aspetta, il Piemonte trema: il governatore Alberto Cirio ha preso carta e penna, scrivendo al ministro Adolfo Urso per gridare che Novi Ligure, Racconigi e Gattinara non possono diventare le vittime sacrificali di un piano zoppicante.

Rinvii e una nave fantasma

A Palazzo Piacentini, sotto la guida di Urso, la riunione è stata una maratona iniziata alle 11,30, con ministri in presenza e in remoto (da Gilberto Pichetto Fratin all’Ambiente ai rappresentanti di Salute e Interno), il governatore pugliese Michele Emiliano con la sua squadra di tecnici e il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, collegato in video. Hanno firmato, sì, ma per cosa? L’accordo non dice quando l’Ilva passerà ai forni elettrici, né dove sorgerà il polo Dri, cuore della riconversione ecologica. Si parla di Taranto come possibile sede, una mossa che salverebbe posti di lavoro, ma serve una nave rigassificatrice. E chi ne parla? Nessuno, almeno non nel testo ufficiale.

Le parti si sono date appuntamento a dopo il 15 settembre, per “esaminare le evidenze della gara”. Tradotto: altro tempo, altro giro di valzer. Bitetti ha chiarito che questo non è un accordo di programma, ma un documento che prende nota di alcune richieste: spegnere le aree a caldo a carbone, garantire occupazione e salute, potenziare la rete sanitaria. “Giudicheremo dai fatti”, ha detto, lasciando intendere che Taranto non si fida delle promesse. Gianfranco Palmisano, presidente della Provincia, ha provato a vedere il bicchiere mezzo pieno, parlando di “passo concreto” verso la decarbonizzazione, ma ha subito aggiunto che servono più fondi per la sanità e un monitoraggio ambientale serio. Insomma, belle parole, ma il nodo resta: senza tempi e luoghi precisi, la svolta green è un miraggio.

Il Piemonte alza la voce

E mentre a Taranto si naviga a vista, il Piemonte batte i pugni sul tavolo. Ieri il governatore Cirio ha spedito una lettera al ministro Urso, frutto di un summit a Novi Ligure il 4 agosto. Il messaggio è chiaro: gli stabilimenti piemontesi di Novi, Racconigi e Gattinara, con 750 lavoratori diretti e un indotto che arriva a 3.000, non possono essere lasciati al loro destino. Cirio parla di “strategicità” della siderurgia, chiede un piano nazionale che non sacrifichi i siti minori e insiste su investimenti, sicurezza e politiche attive per il lavoro. La paura è che, con Taranto in crisi (tutti gli altoforni spenti, trattativa con Baku Steel fallita), il Piemonte finisca schiacciato, magari con una vendita separata degli stabilimenti che spezzetterebbe il gruppo. Cirio non è solo: propone un asse con Puglia e Liguria, dove Genova-Cornigliano è altrettanto in bilico. Il Piano Siderurgico Nazionale, con i suoi forni elettrici e impianti Dri, dovrebbe essere la salvezza, ma senza certezze ogni regione rischia di giocare per sé. Il timore è che il Piemonte, con i suoi stabilimenti più piccoli, diventi il vaso di coccio tra Taranto e Genova.

Leggi qui la bozza di accordo

Un puzzle a pezzi

Le incertezze non si fermano a Taranto e Piemonte. Anche Genova-Cornigliano, come emerso da incontri tra Urso, il governatore ligure Marco Bucci e il sindaco Silvia Salis, è in attesa di un futuro. La chiusura dell’ultimo altoforno di Taranto (Afo 4) ha paralizzato l’acciaieria, mettendo a rischio l’intero gruppo. L’ipotesi di una vendita separata degli stabilimenti, ventilata nella nuova gara, è un’ombra che preoccupa tutti. Senza un piano integrato, la siderurgia italiana rischia di frammentarsi, lasciando regioni e lavoratori a contendersi le briciole.

Promesse non mantenute

Il vero problema dell’intesa di Taranto è che rimanda tutto: i tempi per i forni elettrici, la localizzazione del polo Dri, persino la questione della nave rigassificatrice, che spunta e scompare come un fantasma. Aggiungiamoci le ansie del Piemonte, dove Cirio teme che Novi, Racconigi e Gattinara finiscano nel dimenticatoio, e il quadro è chiaro: l’ex Ilva è un puzzle senza pezzi. La firma di oggi è un atto formale, ma senza decisioni concrete rischia di essere l’ennesima passerella. Il tavolo di settembre sarà il banco di prova: o si passa dalle parole ai fatti, o la siderurgia italiana continuerà a navigare in un mare di incertezze, con Taranto, Piemonte e Liguria a pagarne il prezzo.