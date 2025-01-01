Maxi furto di rame, arrestato un 31enne a Verbania

In un garage di Verbania la polizia ha trovato 665 chilogrammi di rame che un uomo di 31 anni, di nazionalità rumena e residente nella città piemontese, aveva rubato in un'azienda di Locarno, in Svizzera. La refurtiva, composta da 64 lastre di rame dal peso di circa 10 chili ciascuna e in parte nascosta nel bagagliaio di un'auto parcheggiata nel garage in affitto, è stata restituita al legittimo proprietario. La merce, spiega la questura di Verbania, era stata rubata a più riprese, tra cui in un ultimo furto risalente a fine giugno. L'indagine, coordinata dal pubblico ministero ticinese, ha consentito prima di risalire all'identità dell'autore, rintracciato e arrestato nelle scorse settimane con le accuse di furto e violazione di domicilio, e successivamente di recuperare il rame trafugato, grazie alla collaborazione tra la polizia cantonale e la polizia di Verbania.