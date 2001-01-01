POLITICA & SANITÀ

Città della Salute, sindacati contro la Regione: "Situazione assurda". E Schael resta sulla graticola

Durissimo attacco delle sigle sindacali (non tutte). "Inaccettabile rimuovere il commissario senza un piano chiaro e immediato per la successione". A Riboldi contestano "una gestione che mette a rischio l'intero sistema sanitario piemontese"

“La vicenda della Città della Salute è l’esito di scelte politiche e gestionali che hanno prodotto un vero e proprio cortocircuito istituzionale, culminato nella decisione della Regione Piemonte di ritirare la fiducia al commissario straordinario, senza garantire contestualmente un’immediata e trasparente successione”.

È un attacco pesante, seppur non inatteso, quello che arriva dalle principali sigle sindacali, anche se non si può notare l’assenza di altre nella lettera indirizzata all’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi. A lui si rivolgono Cgil, Anaao-Assomed, Aaroi-Emac, Uil e Fassid, per chiedere ciò che in effetti la sua plateale sfiducia nei confronti di Thomas Schael avrebbe dovuto comportare come immediata conseguenza, ovvero “la nomina immediata di un vertice aziendale stabile, con mandato chiaro e risorse adeguate”.

Leggi qui il documento sindacale

Le richieste proseguono con quella del “ripristino di relazioni sindacali trasparenti e regolari, evitando ognui ulteriore decisione unilaterale in questa fase di transizione”. Non meno pesante la ferma richiesta di “un’assunzione di responsabilità politica pubblica da parte dell’assessorato, chiarendo agli operatori sanitari, all’Uniersità e ai cittadini non solo come si intende garantire la continuità assistenziale, ma anche quali siano stati i criteri di questa scelta”.

Non tutta colpa di Schael

La Città della Salute, colosso da 2 miliardi di euro di bilancio e 10 mila dipendenti, è un gigante ferito: conti in rosso, un’inchiesta giudiziaria che coinvolge decine di indagati e tensioni interne acuite dalla gestione di Schael. Arrivato il 1° marzo 2025 con il mandato di risanare l’azienda e affrontare le liste d’attesa, il commissario bolzanino si è invece infilato in un vicolo cieco. Il suo stile rigido, poco incline al dialogo, ha fatto infuriare sindacati e personale, portando a uno scontro legale che ha segnato la sua fine. Schael, messo all’angolo, ha provato a ricucire, promettendo “dialogo” e tavoli sindacali. Troppo poco, troppo tardi. La Regione, con Riboldi in testa, ha deciso di scaricarlo, ma senza formalizzare la sfiducia né indicare un successore. Risultato? Vuoto di potere e azienda che rischia di andare alla deriva. I sindacati puntano il dito contro Riboldi, accusandolo di aver gestito la crisi con mano incerta. “Non è solo colpa di Schael”, scrivono

Un passaggio questo che chiama direttamente alle sue responsabilità l’assessore di Fratelli d’Italia ai quali i sindacati attribuiscono “un’assenza di autonomia politica”. Nel documento che non vede la firma di Cimo, il sindacato che aveva denunciato Schael per condotta antisindacale ottenendo dal tribunale la condanna del manager e dando ulteriore sostegno a Riboldi per la sfiducia, i rappresentanti dei lavoratori spiegano di essere “ ben consapevoli che le ragioni della sfiducia non si esauriscono nella recente sentenza del Tribunale del Lavoro. La tempistica e le modalità di questa scelta lasciano piuttosto intravvedere come, in assenza di una solida autonomia politica, l’assessorato possa essere esposto a pressioni e condizionamenti che poco hanno a che vedere con il bene del servizio sanitario pubblico”. Uno scenario allarmante non poco quello prefigurato dai sindacati come alla base della decisione di Riboldi, paventando “il rischio è che, dietro la facciata di decisioni tecniche, si celino logiche di opportunità e convenienza estranee alle priorità assistenziali”.

Manager e assessore sotto tiro

Se der kommissar è nell’occhio del ciclone e per la sua permanenza in corso Bramante ha già ricevuto lo sfratto, seppure senza atti ufficiali, dal soi disant capo politico della sanità piemontese è proprio a quest’ultimo che le sigle firmatarie della lettera muovono l’accusa circa le responsabilità di un “quadro attuale anche frutto di interventi politici estemporanei, blitz mediatici e scelte unilaterali dell’assessorato che hanno alimentato un clima di conflitto e paralisi, anziché favorire le stabilità istituzionale e la buona amministrazione”.

E proprio sull’atteggiamento dell’ex sindaco di Casale Monferrato diventato per sua stessa rivendicazione il sindaco della sanità, i sindacati dicono che “pur riconoscendo il diritto dovere della Regione di valutare l’operato dei vertici aziendali, non è accettabile rimuovere la guida di un’azienda strategica senza un piano di successione chiaro, condiviso e immediatamente operativo”.

Chiacchiere e distintivo

Già, perché ad oggi nessuna di questa condizioni è emersa dopo la sfiducia nei confronti del manager che lo stesso Riboldi aveva voluto, vincendo non poche resistenze, come “uomo d’ordine” a capo dell’azienda di corso Bramante sottolineando allora, e sono passati solo pochi mesi, che il ricorso a Schael e al suo modsu operandi era “l’estremo rimedio a una situazione che avrebbe dovuto normalizzarsi prima”. Parole che certo cozzano con la spiegazione che ultimamente l’assessore dà del compito del commissario, ovvero “riportare l’armonia a Città della Salute”. Facendo grazia della situazione dei bilanci e delle inchieste della magistratura.

Subito risposte chiare

Di fronte a una situazione che è andata rapidamente precipitando senza che all’intemerata dell’assessore sia seguito alcun atto concreto, rimandando tutto a settembre come se alle Molinette si chiudesse per ferie, le sigle sindacali avvisano il grattacielo: “Non resteremo silenti di fronte a una gestione che mette a rischio l’intero sistema sanitario regionale. Il tempo degli annunci e delle passerelle è finito. Serve una guida competente e subito operative e serve – aggiungono – che la politica operi con piena indipendenza, senza cedere a logiche estranee all’interesse collettivo”. Già il solo sospetto che questo accada, non rassicura di certo anche guardando oltre la vicenda della più grande azienda ospedaliera del Paese.