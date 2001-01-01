ECONOMIA DOMESTICA

Piemonte, ora e sempre resilienza: l'economia tiene botta, pil +0,2

Il superindice della Camera di Commercio di Torino rileva un incremento moderato nel secondo trimestre 2025, sostenuto da turismo e cantieri Pnrr. Export in calo, soprattutto verso la Germania, e manifatturiero in sofferenza. Crescono commercio e costruzioni

Nonostante le preoccupazioni per il futuro del settore manifatturiero, lo spettro dei dazi Usa e le tensioni politiche a livello internazionale, l’economia del Piemonte mostra segnali di resilienza. Secondo le stime del Pilnow, il superindice messo a punto dal Comitato Torino Finanza presso la Camera di Commercio di Torino, il Prodotto interno lordo regionale nel secondo trimestre del 2025 registra una crescita positiva: +0,2% su base annua rispetto al II trimestre 2024 e +0,3% sul trimestre precedente.

«Questi valori, pur modesti, indicano una ripresa rispetto al quasi stallo del primo trimestre (+0,1%) – si legge in una nota – e superano leggermente la dinamica congiunturale nazionale (0,1%), anche se in tendenza restano inferiori alla media italiana (+0,4%) e a quella dell’Unione Europea (+1,4%), che continua a beneficiare della spinta di Spagna (+2,8%) e Francia (+0,7%), mentre la Germania esce dalla recessione con un +0,4%».

Secondo lo studio, la fine della recessione tedesca, primo partner commerciale della regione, ha attenuato le pressioni sull’economia piemontese. Tuttavia, l’impatto residuo ha pesato sulle esportazioni regionali, calate del 10% verso la Germania. Il Piemonte, che esportava il 40% del proprio Pil, vede ora la propensione all’export scendere al 36%, con un calo da 64 a 59 miliardi di euro delle esportazioni annualizzate. Il settore automotive rimane il più colpito dalla debole domanda europea, mentre gli effetti dei dazi non sono ancora pienamente visibili.

Il mercato del lavoro mostra invece segnali positivi e resilienti: l’occupazione cresce del +0,6% (contro +1,8% nazionale), trainata dal +7% nel commercio e turismo, +5,3% nelle costruzioni (grazie all’impatto del Pnrr) e +1,5% nei servizi, a fronte di un -5,9% nel manifatturiero. Il boom del turismo internazionale persiste (+6,7%, con 1,1 milioni di presenze aggiuntive annualizzate e circa 300 milioni di euro di spesa extra), supportato anche dal +1,2% dei visitatori italiani. Tuttavia, questa spinta compensa solo il 10% del calo dell’export manifatturiero, pari a circa 5 miliardi annui.

L’inflazione rimane un freno, attestandosi all’1,5%, ma con picchi sopra la media per turismo (+3,8%), servizi per la casa e bollette (+2,8%) e alimentari (+3,4%).

«Il Piemonte dimostra resilienza, crescendo nonostante le sfide esterne e le incognite riguardanti il settore automotive, accentuate anche dalla recente vendita di Iveco a un operatore straniero – afferma Vladimiro Rambaldi, presidente del Comitato Torino Finanza – ma deve accelerare il riorientamento delle esportazioni verso mercati europei in espansione. I dati confermano che turismo e PNRR sono motori chiave, ma non sufficienti da soli a trainare l’economia regionale. Serve un approccio più aggressivo su innovazione e diversificazione per capitalizzare la fine della recessione tedesca e spingere oltre lo “zero virgola”».