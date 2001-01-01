Regioni puntano su transizione verde, 43 miliardi dei fondi Pnrr

E' la missione 2 del Pnrr, Rivoluzione verde e transizione ecologica, a concentrare la maggior parte dei progetti e dei fondi regionali del Piano. Dei 145 miliardi destinati ai territori, gli obiettivi green raccolgono oltre 43 miliardi, con la Lombardia e l'Emilia Romagna in testa rispettivamente con 6,1 e quasi 5 miliardi di euro. Istruzione e ricerca, la missione 4, conta invece progetti finanziati con 28,2 miliardi complessivi. La Lombardia è prima anche in questo caso, con 3,7 miliardi di euro, seguita da Campania (quasi 3 miliardi), Lazio (2,7 miliardi), Sicilia (2,1 miliardi) e Puglia (2 miliardi di euro). I dati emergono dall'ultimo report del Servizio studi della Camera, aggiornato in base alla banca dati ReGis al primo luglio scorso.