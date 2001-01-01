Asti, più della metà della provincia è "turistica"

Sono 61 i Comuni della provincia di Asti, su un totale di 117, che hanno ottenuto dalla Regione Piemonte il riconoscimento di 'Comune turistico'. Tra questi il capoluogo Asti ma anche Canelli, Castagnole Lanze, Costigliole, Nizza Monferrato, Villanova. "Un sigillo dovuto a territori con caratteristiche geografiche differenti, ma cresciuti in maniera corale nella promozione e valorizzazione internazionale", ha commentato il presidente della Provincia e sindaco, Maurizio Rasero. "Altri sessantuno comuni che possono fregiarsi di un riconoscimento importante anche in termini attrattivi dal punto di vista dei finanziamenti pubblici" ha aggiunto il consigliere provinciale con delega al Turismo e sindaco di Castagnole Lanze, Carlo Mancuso. La determina regionale è la conclusione di un atto che porta la firma dell'assessorato al turismo e che ha coinvolto in tutto 515 Comuni in Piemonte. L'elenco dei comuni astigiani: Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Asti, Baldichieri, Belveglio, Calamandrana, Calliano, Calosso, Canelli, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castel Boglione, Castellero, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Cellarengo, Cinaglio, Cisterna, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grazzano Badoglio, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Mombercelli, Monastero Bormida, Moncalvo, Montabone, Montechiaro, Montegrosso, Montemagno, Montiglio, Moransengo-Tonengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Penango, Piovà Massaia, Portacomaro, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, Serole, Tigliole, Tonco, Vaglio Serra, Valfenera, Valfenera, Villafranca, Villanova e Vinchio.