Macugnaga, si va verso dimissioni sindaco e commissariamento

"Abbiamo alcune cose da finire, determine e delibere da firmare, e lunedì rientrerà dalle ferie il segretario comunale. Poi credo che arriveranno le dimissioni di tutto il consiglio comunale: abbiamo capito la situazione e non vogliamo rischiare che, rimanendo a guidare Macugnaga, succeda qualcos'altro. Già così ci sono persone e attività che non dovrebbero pagare le conseguenze di questa situazione e che invece vengono fortemente penalizzate. Le motivazioni e le tempistiche non riesco a capirle, se non come un invito a lasciare" l'incarico. Lo ha detto il vicesindaco di Macugnaga, Claudio Meynet, che regge l'amministrazione da quando il primo cittadino Alessandro Bonacci è stato arrestato dalla guardia di finanza, all'inizio di maggio, con l'accusa di frode processuale, depistaggio e falso materiale in atto pubblico. La vicenda riguarda una presunta falsa ordinanza, creata a posteriori, che il primo cittadino avrebbe usato per giustificare i lavori, iniziati mesi fa, per allargare il sentiero di accesso al rifugio Zamboni-Zappa, a oltre duemila metri di quota nella zona del ghiacciaio del Belvedere sul Monte Rosa. Venerdì scorso il sentiero è stato posto sotto sequestro, cosa che ha reso più difficile raggiungere il rifugio e ha privato la località turistica piemontese di una delle attrazioni più note, la passeggiata con vista sul ghiacciaio. "Peccato, ci sono tutte le condizioni perché sia una settimana di Ferragosto ottimale per il turismo: belle giornate e caldo. Per questo brucia ancora di più" aggiunge Meynet, che spera ancora si riesca a riaprire il sentiero, "utilizzando il buon senso", per non perdere i giorni clou della stagione. La pericolosità, addotta come ragione del provvedimento, "mi sembra un'opinione, non essendo supportata da una perizia di un geologo. Vediamo se riusciamo a ottenere qualcosa: dopo una serie di sfortune, spero in un colpo di fortuna".