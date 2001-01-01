PALAZZI ROMANI

Alla Difesa e all'attacco: Crosetto riapre il fronte dei servizi segreti

Dalla cybersicurezza alle nomine dei generali, il gigante di Marene vuole estendere i poteri del ministero, puntando a includere nel "perimetro" aziende strategiche e pubblica amministrazione, oggi sotto Chigi. Meloni e soprattutto Mantovano guardinghi

Il gigante di Marene non si accontenta di fare il ministro. Guido Crosetto non ha mai nascosto la sua ambizione di imprimere un’impronta decisa al Ministero della Difesa, ma le sue mosse tra cybersicurezza, nomine militari e incursioni nei servizi, rischiano di far diventare Palazzo Baracchini un campo di battaglia istituzionale.

Con un decreto apposito, la cui bozza è stata rivelata dal Messaggero, il ministro punta a riformare profondamente il dicastero, estendendo il ruolo della Difesa alla supervisione dei dati di aziende e pubblica amministrazione fino alle nomine dei generali. Prevede elenchi di soggetti rientranti nel cosiddetto «perimetro di sicurezza cibernetica». Attualmente, la supervisione è affidata a Palazzo Chigi, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), e al Viminale. Crosetto propone ora di estendere tale monitoraggio anche al Ministero della Difesa: centinaia di realtà che dovranno garantire standard elevatissimi di sicurezza informatica. Il mancato rispetto comporterà sanzioni salatissime. Per Crosetto, gli hacker non sono solo minaccia virtuale: colpiscono anche la difesa nazionale, un fronte ormai cruciale dopo gli attacchi riconducibili al Cremlino. Palazzo Chigi, però, frena: la bozza “dovrà essere esaminata da cima a fondo”, confermando che la premier Giorgia Meloni vuole avere l’ultima parola.

E non è tutto: la bozza Crosetto punta a riformare anche le nomine militari apicali. I generali di brigata, divisione e corpo d’armata non saranno più decisi dai singoli Stati Maggiori, ma da una commissione interforze, integrata da un membro del gabinetto del ministro. A Palazzo Madama, inoltre, due proposte di legge – firmate da Giorgio Mulè (Forza Italia) e dalla deputata di FdI Paola Chiesa – chiedono di estendere le «garanzie funzionali» ai militari impegnati in operazioni cibernetiche, soprattutto nel Comando Operazioni in Rete (Cor). Tali garanzie consentirebbero loro di compiere atti normalmente considerati reati senza incorrere in procedimenti giudiziari durante missioni delicate. Il ministero della Difesa guarda con favore a queste iniziative, mentre a Palazzo Chigi crescono i timori per una possibile centralizzazione eccessiva del potere e per i conflitti di competenze.

Insomma, Crosetto sembra pronto a trasformare il suo ministero in un avamposto di potere, rischiando però di accendere nuovi conflitti con Palazzo Chigi e i vertici dei servizi. Del resto, Shrek non è alieno a scontri di potere. Nel settembre 2024, un verbale di un colloquio tra Crosetto e il procuratore di Perugia Raffaele Cantone, diffuso dal Fatto Quotidiano rivelava la sua frustrazione per la scarsa collaborazione dell’Aise: il ministro temeva che mancate informazioni su dossier delicati e accessi abusivi a banche dati investigative potessero minare la sicurezza nazionale. La controversia coinvolse anche Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che difese l’intelligence italiana e il direttore dell’Aise, Gianni Caravelli. La vicenda finì sotto la lente del Copasir, mettendo a nudo le fratture tra politica e intelligence.

Le nomine dei vertici dei servizi sono state un altro capitolo dolente. Crosetto sosteneva Giuseppe Del Deo per la direzione dell’Aisi, ma Meloni impose Bruno Valensise. Del Deo fu poi designato vicedirettore del Dis, incarico che lasciò prima di iniziare, con pensionamento anticipato a 51 anni, per poi andare alla corte di Andrea Pignataro, amico del ministro, come presidente esecutivo di Cerved. La sconfitta segnò un ridimensionamento dell’influenza del ministro nella gestione dell’intelligence, ma non il suo appetito per il potere.

Con quest’ultima mossa, Crosetto punta a blindare il ruolo della Difesa nella sicurezza nazionale e nella guerra cibernetica, sfruttando le crepe organizzative e il contraccolpo della recessione tedesca sull’industria italiana. Un’operazione che, però, rischia di far riesplodere le tensioni con i servizi e con Palazzo Chigi, aprendo un fronte di scontro politico e istituzionale che promette di restare acceso a lungo.