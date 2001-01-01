TRAVAGLI DEMOCRATICI

Abonante scende dallo scuolabus. Ultima corsa per il campo largo?

Ad Alessandria, unico capoluogo del Piemonte in cui Pd e 5s governano insieme, scoppia un caso legato al servizio di trasporto scolastico: a dispetto delle promesse del sindaco, 36 lavoratori rischiano il posto. I sindacati lo attaccano, i partiti non lo difendono

Nell’unico capoluogo piemontese amministrato dal campo largo, dai due alleati arriva un altra gatta da pelare per Giorgio Abonante. La crisi di Amag Mobilità, l’azienda municipalizzata di trasporti di Alessandria, sta scuotendo il panorama politico locale, mettendo sotto pressione il sindaco e la sua maggioranza composta dal suo partito (il Pd) e dal Movimento 5 Stelle (che esprime l’assessore ai trasporti Michelangelo Serra). Al centro della controversia, il futuro di 36 lavoratori a rischio licenziamento, coinvolti nella gestione del servizio scuolabus e dei parcheggi, e le accuse di “voltafaccia” e “arroganza” mosse dai sindacati contro il primo cittadino. La vicenda si intreccia con la precaria situazione finanziaria di Amag, l’altra municipalizzata alessandrina, che non ha ancora approvato il bilancio 2024 e rischia seriamente il default.

Le accuse dei sindacati

Il casus belli è il bando per il servizio scuolabus, che secondo i sindacati manca di clausole sociali adeguate a tutelare i lavoratori. Durante un incontro del 6 agosto presso l’Agenzia Regionale della Mobilità, richiesto dallo stesso Abonante, è emersa la decisione del sindaco di non ritirare il bando per riscriverlo con garanzie occupazionali, nonostante gli impegni presi precedentemente con i rappresentanti dei lavoratori. “Un totale voltafaccia”, denunciano Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti in un comunicato congiunto, che definiscono la posizione del Comune “un capolavoro di precarizzazione”. Secondo le sigle, il bando trasforma contratti a tempo indeterminato in contratti a termine di 10 mesi, riduce le ore lavorative da 39 a 30 settimanali e non garantisce il riassorbimento dei lavoratori, con salari ridotti nel settore sosta e parcheggi.

Proteste all'orizzonte

Le parti sociali lamentano l’assenza di dialogo con l’amministrazione e la presidente di Amag Mobilità Licia Nigrogno (espressa dal Comune, che mantiene una partecipazione di minoranza del 15%), definita “silente” sulla vicenda, e criticano la gestione del confronto, con Abonante accusato di aver abbandonato un tavolo in Prefettura e di preferire apparizioni televisive agli incontri con i sindacati. “Chiediamo più coerenza, coraggio e responsabilità al sindaco, eletto per governare, non per delegare a tecnici o segretari”, affermano i sindacati, che stanno valutando una manifestazione sotto il Comune il 10 settembre.

Il Pd si smarca

La vicenda rischia seriamente di incrinare la coalizione di governo. Il Partito Democratico, partito del sindaco, ha preso le distanze dalle scelte di Abonante, chiedendo l’apertura urgente di un tavolo istituzionale per la ricollocazione dei 36 lavoratori, coinvolgendo azienda, sindacati e istituzioni regionali. “I diritti del lavoro sono una priorità imprescindibile”, dichiarano il segretario provinciale Giorgio Laguzzi, il segretario cittadino Rapisardo Antinucci e la capogruppo in consiglio comunale Rita Rossa, che criticano la proprietà di Amag Mobilità per aver dichiarato gli esuberi in modo “strumentale”. Il Pd invita a concentrarsi su soluzioni concrete, evitando così la caccia alle colpe ma guardandosi bene dal fare quadrato attorno al suo sindaco.

Il M5s minaccia la rottura

Ancora più netto il Movimento 5 Stelle, che attraverso il capogruppo Francesco Gentiluomo (che è anche un dipendente di Amag Mobilità) ha chiesto chiarezza immediata sulle clausole sociali del bando. I pentastellati hanno elencato sei punti per garantire tutele occupazionali, tra cui il mantenimento del contratto collettivo nazionale, delle condizioni retributive e della continuità lavorativa per 12 mesi. “Se non vi sono limiti normativi, pretenderemo l’adeguamento degli atti. In caso contrario, siamo pronti a mettere in discussione il nostro ruolo nella maggioranza”, avvertono, sottolineando che “il rispetto dei diritti del lavoro viene prima di ogni equilibrio politico”.

Un’altra crisi all’orizzonte

A complicare la situazione, la mancata approvazione del bilancio 2024 di Amag, l’altra municipalizzata alessandrina, nonostante il termine fissato per legge al 30 giugno. Dall’opposizione Lega e Fratelli d’Italia hanno sollevato dubbi sul futuro del gruppo, parlando di “tre anni di girandola di amministratori” e chiedendo le dimissioni della giunta Abonante. Il rischio di default di Amag aggiunge pressione su un’amministrazione già in difficoltà, dopo l’azzeramento della giunta nel 2024.

Scontro politico e sociale

La crisi di Amag Mobilità non è quindi solo una questione occupazionale, ma si è rapidamente trasformata in un banco di prova per la tenuta politica del sindaco. I sindacati chiedono un cambio di rotta, mentre Pd e M5S, pur nella maggioranza, si smarcano con toni diversi, evidenziando crepe in una coalizione in cui il diversamente simpatico Abonante fatica a fare da collante.