Carabinieri: nuovi comandanti stazione nel Cuneese

Nuovi comandanti in due stazioni dei carabinieri nel Cuneese. Nell'ambito degli avvicendamenti disposti dal Comando provinciale, lo scorso giugno si è insediato a Villanova Mondovì il maresciallo ordinario Riccardo Beatrice, e nelle scorse settimane il maresciallo Aurora Esposito ha assunto il comando della stazione di Ormea. Beatrice, della classe 1994, originario di Velletri, è arrivato in provincia di Cuneo al termine del corso formativo nel 2020 quando è stato destinato in prima assegnazione alla stazione di Paesana. Esposito, 22 anni, palermitana, neo assegnata alla stazione di Ormea, ha assunto il comando lo scorso 21 luglio; proveniente dalla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, è alla sua prima esperienza nell'organizzazione territoriale dell'Arma.