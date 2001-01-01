CRONACA VERA

Caporalato nel Cuneese, irregolare metà delle aziende controllate

I Carabinieri e l'Ispettorato scoprono lavoro nero, pagamenti non tracciabili, orari irregolari e mancata osservanza dell’ordinanza anti-caldo. Un lavoratore extracomunitario irregolare è stato espulso, mentre un'impresa è stata sospesa

Un’operazione straordinaria dei Carabinieri ha portato alla luce gravi irregolarità in cinque delle dieci aziende agricole controllate nella provincia di Cuneo, nell'ambito di una campagna nazionale per contrastare il caporalato. I militari, supportati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno ispezionato 73 lavoratori, di cui 70 extracomunitari, riscontrando violazioni che spaziano dal lavoro nero alla mancata osservanza delle normative sulla sicurezza.

Le irregolarità riscontrate includono l’impiego di lavoratori senza contratto regolare, con cinque casi di lavoro nero accertati. In uno di questi casi, il lavoratore è risultato essere clandestino e, pertanto, è stato espulso dal territorio nazionale. Inoltre, in una delle aziende ispezionate, l’occupazione di personale in nero ha superato il 10%, portando alla sospensione immediata dell'attività imprenditoriale.

Le violazioni non si limitano al lavoro nero. Sono emerse anche irregolarità relative a pagamenti non tracciabili, orari di lavoro superiori a quelli registrati, omissione delle visite mediche per l'accertamento dell'idoneità al lavoro e mancanza di formazione dei lavoratori.

Un aspetto particolarmente preoccupante riguarda il mancato rispetto dell’ordinanza regionale “anti-caldo”, in vigore dal 2 luglio al 31 agosto 2025. Questa ordinanza stabilisce il divieto di lavoro all’aperto nelle ore centrali della giornata per i lavoratori esposti al sole in attività fisica intensa, come quelle agricole. In un caso, è stato accertato che un’azienda non ha rispettato questa normativa, mettendo a rischio la salute dei lavoratori.

Le scoperte emerse dai controlli evidenziano la necessità di un monitoraggio costante nel settore agricolo per contrastare fenomeni di sfruttamento e garantire condizioni di lavoro dignitose. Le autorità competenti hanno annunciato l’intensificazione delle ispezioni e l’applicazione rigorosa delle normative esistenti. Inoltre, sono previsti incontri con le associazioni di categoria per sensibilizzare gli imprenditori agricoli sull’importanza del rispetto delle leggi e della tutela dei diritti dei lavoratori.