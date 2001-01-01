POLITICA & SANITÀ

Riboldi: Schael via entro agosto.

E bacchetta i sindacati "nemici"

In alcune conversazioni il "sindaco della sanità" ostenta la certezza di sfrattare nel giro di due settimane il commissario. Una data concordata con Cirio? Chi sostituirà manager tedesco? La replica ai camici bianchi. Valle (Pd): "Tutta responsabilità dell'assessore"

Lo sfratto di Thomas Schael dalla Città della Salute di Torino arriverà prima del 31 agosto. O meglio, questo è quanto va dicendo nelle ultime ore l’assessore Federico Riboldi in alcune conversazioni con più di un interlocutore, del cui oggetto, in particolare di quella scadenza così granitica per il sedicente capo politico della Sanitàdel Piemonte, non si ha la certezza ne sia a conoscenza e la condivida il presidente Alberto Cirio.

Se così fosse, insomma, se assessore e governatore fossero già certi di questi tempi tanto da fissare una data ultimativa, tempi che ovviamente debbono prevedere senza neppure un minuto di ritardo l’ingresso di un nuovo direttore in corso Bramante, non si comprende perché tutto ciò non arrivi come risposta chiara e netta nonché come impegno formale alle richieste che si susseguono da giorni e che oggi sono stati poste in maniera molto dura da una serie di sigle sindacali, come abbiamo riferito qui.

Nella replica ai sindacati si limita a dire che “si procederà quanto prima a chiudere e dirimere la situazione della Città della Salute, un’eccellenza nazionale che quanto prima dovrà tornare ad avere quell’equilibrio fondamentale per continuare ad essere un punto di riferimento per la cura, l’assistenza e la ricerca”. Ma si scopre pure che il sindaco della sanità, come ama definirsi, sta pure gestendo ciò che formalmente e legalmente è tuttora nelle mani e nella responsabilità del commissario, il quale peraltro anche in questo ore ha prodotto e firmato atti. Eh si, perché nella nota diffusa dall’assessore si legge testualmente che “non c’è nessuna crisi di governance. L’assessorato alla Sanità e la direzione generale dell’assessorato stanno governando la situazione direttamente e, in condivisione con l’Università degli Studi di Torino”. Un commissariamento del commissario, che nessuno ha annunciato e che a quanto risulta non compare in alcun atto ufficiale della Regione. Ma se lo dice l’assessore certamente sarà così e allora qualcuno negli uffici si sarà dimenticato di metterlo nero su bianco altrimenti il pasticcio sarebbe davvero grosso.

Non che già non lo fosse dopo la sfiducia nel commissario senza dar seguito immediatamente, come hanno rilevato i sindacati, a una sua sostituzione. Gli stessi sindacati ai quali Riboldi spiega anche come sia “inutile e desolante la strumentalizzazione politica dei firmatari della lettera, che non hanno partecipato alla vertenza sindacale presso il tribunale del lavoro. Difatti un frangente delicato come questo, dovrebbe invece spingerli ad un atteggiamento più responsabile e costruttivo”. Pare di capire che non avendo seguito il sindacato Cimo nella denuncia per condotta antisindacale nei confronti del commissario, tutte le altre sigle ad avviso dell’assessore di Fratelli d’Italia siano una sorta di voce mossa solo, appunto, da ragioni strumentali contro di lui. Respingendo tutte le accuse, l’uomo cui è affidata la guida della sanità piemontese pone proprio la condanna per condotta antisindacale dell’azienda quale aggravante nella decisione assunta, seppur non ancora attuata, di sostituire il commissario.

“L'assessore conferma di voler sostituire il commissario, ma di non aver ancora idea di chi indicare al suo posto. Forse sarebbe stata necessaria maggior prudenza o miglior preparazione. La più grande azienda ospedaliera del Piemonte non può restare nell'incertezza”, osserva Daniele Valle, consigliere regionale del Partito Democratico. “Se è bene aver conosciuto le intenzioni dell'assessore, sarà interessante sentirne anche le spiegazioni. Dal perché si è scelto Schael al mancato accordo con l’Università , dall'imposizione di un commissario invece di un direttore alle tante questioni sul tavolo irrisolte”, aggiunge Valle. “Le intemerate del commissario non sono infatti qualcosa di nuovo. O l'assessore ha imposto un commissario con cui non aveva condiviso programmi e obbiettivi o, peggio – ipotizza il consigliere dem – li aveva condivisi e ora fa marcia indietro”.