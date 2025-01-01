POLITICA & SANITÀ

118, la vera emergenza è in Regione. Riforma al palo, dipendenti in allarme

In Piemonte tre centrali su cinque senza titolare, organico all'osso. Mancano quattro mesi al passaggio dei dipendenti dagli ospedali ad Azienda Zero e nulla si muove. Il sindacato all'assessore: "Continuamo ad aspettare il tavolo". Interrogazione del Pd

Le ambulanze viaggiano veloci verso una destinazione definita, mentre in Piemonte il futuro dei loro equipaggi e dell’intero servizio dell’Emergenza 118 resta in balìa di una Regione lenta e dalla meta incerta. Nei primi sei mesi che avrebbero dovuto condurre al passaggio del personale dalle attuali quattro aziende ospedaliere ad Azienda Sanitaria Zero non s’è cavato un ragno dal buco e tutto lascia presagire che anche dopo la proroga che ha spostato la questione alla fine dell’anno il lasso di tempo ancor più ridotto che resta non servirà a risolvere la situazione.

Nel frattempo su cinque direzioni territoriali del servizio tre sono senza titolare, l’elisoccorso è retto ormai da tempo da un facente funzione, le auto mediche sono molte di meno di quelle previste, non è stata rinnovata la convenzione con la professionista che si occupava di gestire e organizzare la logistica dei farmaci da distribuire in circa 80 postazioni sul territorio, a Cuneo per fare un esempio su un organico previsto di 80 medici se ne contano una trentina di cui alcuni in procinto di andare in pensione e, per non farsi mancare nulla, la Super Asl diretta da Adriano Leli pare ancora alla ricerca di un nuovo direttore sanitario per sostituire Alessandro Girardi destinato ad eguale incarico all’Asl di Biella.

Quello del passaggio del personale dalle attuali dipendenze da Città della Salute di Torino e dalle aziende ospedaliere di Alessandria, Cuneo e Novara è un nodo di cui ripetutamente i sindacati, specie quelli degli infermieri, hanno chiesto conto alla Regione senza che questo abbia portato a qualcosa oltre le dichiarazioni circa uno studio che dovrebbe condurre a una decisione che ancora neppure s’intravvede. E siamo a metà di agosto.

Pensabile un trasferimento di centinaia di professionisti, attualmente con situazioni contrattuali ed economiche differenti da azienda ad azienda, nel giro di pochissimi mesi? Ancora qualche settimana fa Francesco Coppolella, segretario regionale del sindacato degli infermieri Nursind, rimarcava “l’incertezza per il personale del 118” e il fatto che “non è stato ancora costituito il promesso tavolo regionale necessario per l’eventuale passaggio del personale stesso ad Azienda Zero”. Un tavolo che l’assessore avrebbe assicurato appronterà per settembre, due mesi prima della scadenza prevista per un’operazione complessa e irta di incognite.

Nel frattempo il sindacato ribadisce “l’inadeguatezza dell’attuale situazione, dove non si comprende più chi sia il responsabile di chi e di cosa”. Un malcontento che se il pur duro linguaggio sindacale un po’ attutisce, emerge con sempre più forza da chi lavora giorno e notte sulle ambulanze con turni che devono fare i conti con la carenza di personale e continua a sentirsi, non a torto, in una situazione di precarietà rispetto al futuro.

In un clima del genere anche la convocazione dei sindacati per il prossimo 8 sttembre da parte del commissario della Città della Salute Thomas Schael per discutere dello scorporo del servizio 118 dall’azienda di corso Bramante verso la Super Asl può diventare l’ennesima miccia accesa. Questo anche se la decisione di Schael altro non è se non l’osservanza di quanto disposto dal Tribunale del Lavoro in seguito alla denuncia del sindacato dei medici Cimo circa la condotta antisindacale e l’obbligo di consultazioni con i sindacati stessi nel caso in cui sia previsto un trasferimento che coinvolga più di 15 dipendenti.

La lettera di Schael, che pare abbia irritato non poco il vertice della sanità regionale, altro non è che la conseguenza di quell’annunciato non certo verbalmente passaggio dalle quattro aziende alla Super Asl dei professionisti dell’emergenza. Che poi questo non sia avvenuto nei tempi previsti e si sia spostato tutto al 31 dicembre poco o nulla cambia. Almeno fino a quando dal grattacielo arriverà un chiaro contrordine, come molti operatori prevedono, lasciando tutto il personale com’è adesso in capo ai quattro ospedali.

Chiarezza sugli obiettivi e sui tempi viene sollecitata all’assessore Federico Riboldi anche dalla politica. In un’interrogazione del consigliere Daniele Valle, il Pd chiede “quale personale di Città della Salute e del resto del territorio transiterà verso Azienda Zero”, ma anche “le tempistiche previste” e se è contemplato “un piano di formazione e aggiornamento” come pure “le misure di tutela, in particolare rispetto a sede di lavoro, orario, inquadramento contrattuale e progressione di carriera”.

Domande che, naturalmente, danno per scontato che quanto annunciato e seppur rinviato si concretizzi. Per scoprirlo non restano che pochi mesi. Forse troppo pochi per un cambiamento così rilevante se questioni meno gravose, seppur non meno importanti per l’Emergenza 118, continuano a restare senza soluzione.