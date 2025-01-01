Biella, dopo l'aggressione gli ritirano le armi a casa

Gli ritirano le armi che aveva in caso dopo la lite in un bar. Un 34enne nei giorni scorsi in un bar di Salussola (Biella) aveva sferrato un pugno in pieno volto al rivale al termine di una discussione. Era stata presentata denuncia e l'uomo è stato denunciato per lesioni personali. Per scongiurare fatti più gravi i carabinieri hanno proceduto, in base al testo unico di pubblica sicurezza, al sequestro di armi e munizioni che l'uomo deteneva regolarmente in casa.