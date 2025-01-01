Trasporto scolastico Alessandria, M5S chiede chiarimenti

Il Gruppo consiliare di maggioranza del Movimento 5 Stelle di Alessandria ha trasmesso una richiesta formale ai dirigenti competenti del Comune per ottenere, entro le 12 del 16 agosto, un riscontro puntuale e scritto sulle clausole sociali della gara per il servizio di trasporto scolastico, in scadenza il 18 agosto. Nel documento i pentastellati chiedono che l'ufficio indichi se le tutele richieste dai sindacati siano già presenti negli atti di gara. In caso contrario, che si motivi l'assenza, specificando quale norma o ragione ne impedisca l'inserimento e quali correttivi intenda adottare. "Con senso di responsabilità e nel massimo rispetto delle proteste dei sindacati, riteniamo necessario - sottolinea, in una nota, il capogruppo a Palazzo Rosso Francesco Gentiluomo - fare rapidamente chiarezza. Non ci interessa la caccia ai colpevoli: vogliamo costruire soluzioni che non ledano, soprattutto, i diritti dei lavoratori coinvolti". Il Movimento 5 Stelle si fermerà solo - si prosegue nella nota - di fronte agli ostacoli posti dalla legge: se non vi sono limiti normativi, "pretenderemo l'adeguamento degli atti per garantire le tutele richieste. Qualora ciò non avvenisse, siamo pronti anche a mettere in discussione il nostro ruolo all'interno dell'attuale maggioranza che governa Alessandria. Il rispetto dei diritti e della dignità del lavoro viene prima di ogni equilibrio politico".