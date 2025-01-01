DIRITTI & ROVESCI

Pugno duro di Delmastro: "Niente svuota-carceri"

Il sottosegretario biellese chiude la porta a ogni ipotesi di riforma su custodia cautelare, misure alternative e liberazione anticipata. Nel mirino anche le proposte di +Europa e il "numero chiuso" di Boni, mentre Forza Italia sollecita interventi per fermare la scia di suicidi

Nessun allarme, dice il governo. Per il ministro della Giustizia Carlo Nordio, i dati contenuti nell’ultimo report del Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà non sarebbero preoccupanti, nonostante nel 2025 si contino già 46 suicidi, 30 decessi per cause da accertare e 69 per cause naturali. Un bilancio che +Europa definisce “bollettino da strage di Stato” e che, secondo il partito di Emma Bonino, il guardasigilli minimizza, arrivando a cancellare perfino i 30 morti “da accertare” e ignorando i casi di malasanità dietro le sbarre. Per Nordio il sovraffollamento può essere addirittura “positivo” perché i detenuti si controllano a vicenda: tesi a dir poco sconcertante. “Abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica per chiedere di verificare se il Ministro della Giustizia Carlo Nordio possa essere penalmente responsabile, anche a titolo di concorso omissivo, dei reati di istigazione o aiuto al suicidio in relazione all’emergenza suicidi nelle carceri italiane”, afferma Filippo Blengino, segretario di Radicali Italiani, annunciando l’iniziativa.

Una posizione, quella di Nordio, in perfetta coerenza con il mood imperante a via Arenula dove abita anche Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia con delega al sistema penitenziario: per il parlamentare biellese togliere l’aria ai detenuti è motivo di soddisfazione. Non un’iperbole: come si ricorderà, lo stesso esponente di Fratelli d’Italia, presentando un nuovo blindato per il trasporto dei detenuti al 41-bis e in alta sicurezza, parlò di “intima gioia” nel far sapere ai cittadini come “noi… non lo lasciamo respirare”, frase che provocò dure reazioni da parte di avvocati penalisti, associazioni e organismi civici che ne chiesero la rimozione dalla delega alle carceri, definendo quelle parole un’offesa alla Costituzione.

In una nota +Europa denuncia che la risposta dell’esecutivo è sempre la stessa: aumentare i reati, riempire ancora di più le carceri, costruire container in istituti già sovraffollati. Le alternative – sostiene il partito – ci sono: liberazione anticipata speciale, Case Territoriali di Reinserimento Sociale, carceri a numero chiuso, depenalizzazione dei reati meno gravi. Nei giorni scorsi Igor Boni, esponente radicale torinese ha rilanciato una proposta audace e dirompente: introdurre il numero chiuso negli istituti penitenziari, come soluzione al problema del sovraffollamento carcerario: un tetto massimo di detenuti che ogni istituto può ospitare, superato il quale lo Stato sarebbe obbligato a ricorrere a misure alternative alla detenzione – come l’affidamento in prova, la detenzione domiciliare o altre soluzioni di comunità – per evitare il sovraffollamento. Boni, richiamandosi anche alle iniziative legislative dei deputati Riccardo Magi e Roberto Giachetti con Rita Bernardini, sostiene che solo fissando un limite invalicabile si potrà garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone detenute e riportare il sistema penitenziario entro standard compatibili con la Costituzione e con le convenzioni internazionali.

Sul tema dei suicidi dietro le sbarre si è aperta in pieno agosto una frattura tra Forza Italia e Fratelli d’Italia. Dopo la nota del ministero della Giustizia in cui si nega l’esistenza di un’emergenza, il deputato azzurro Tommaso Calderone ha messo in fila tutte le riforme mancate: dalla custodia cautelare alle misure alternative, fino alla liberazione anticipata. Un attacco che nella prima versione parlava apertamente di “autocritica” e meno “chiacchiere”, poi ammorbidito in un secondo testo, pur conservando la sostanza: “È passato un altro anno e continuiamo ad assistere a decine di detenuti che si suicidano… È necessario mettere mano a tali riforme”.

La replica di Delmastro è stata netta: “Non è all’ordine del giorno per FdI qualsivoglia misura che eroda la certezza della pena e che non risponda alle esigenze di giustizia per le vittime e di sicurezza per i cittadini”. Parole in perfetta coerenza con il suo profilo politico e con il legame consolidato con il corpo della polizia penitenziaria, a cui il sottosegretario ha assicurato un piano di 750 milioni di euro per creare 10.000 posti detentivi in più, cifra mai vista in Italia, e “assunzioni senza precedenti” – oltre 10.700 unità in due anni e mezzo di governo – rivendicate anche durante una visita al carcere di Brissogne, in Valle d’Aosta. Un rapporto di fiducia e di vicinanza che osservatori e stampa definiscono quasi “una liaison d’amore” con il corpo penitenziario, mentre per Delmastro le uniche ricette utili restano il mattone e il rafforzamento degli organici, bollando come fallimentari tutti i tentativi passati di svuota-carceri.

Così, tra chi chiede un cambio di rotta in chiave rieducativa e chi rivendica il pugno duro, le carceri italiane restano intrappolate in un eterno presente di sovraffollamento, suicidi e morti sospette. E, nelle parole del deputato di Biella, la ricetta securitaria continua a valere più del respiro dei detenuti.