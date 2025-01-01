Alessandria, sindaco chiede chiarezza sul nuovo ospedale

"Serve stabilire con precisione quante risorse saranno necessarie per evitare che questo intervento si tramuti in un problema urbanistico serio per la città". Lo dichiara il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, in merito al futuro ospedale cittadino. "Come Comune abbiamo chiesto che negli accordi tra Regione e Inail siano previste anche le risorse per l'abbattimento delle parti dell'attuale struttura che potranno essere demolite. E per il mantenimento della parte monumentale, che dovrà essere destinata a usi da definire con il Consiglio Comunale. Si tratta di lavori che impattano sui territori, ecco perché chiediamo alla Regione non solo di accelerare sulla realizzazione del nuovo ospedale, ma anche di rispettare gli accordi già presi".